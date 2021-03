Je vous propose la liste des animes, oav, films qui sortiront ce printemps au Japon et en France via les simulcasts. Le printemps au Japon est synonyme de rentrée des classes et les animes ne font pas exception.





Au programme, beaucoup de nouveautés, et de grosse suite attendu, on retiendra Golden Kamui, Jûshinki Pandora, Persona 5: The Animation, Megalo Box, Tōkyō Ghoul:re, Boku no Hero Academia saison 3, Shokugeki no Sōma: San no Sara saison3 part 2, Full Metal Panic! Invisible Victory ...