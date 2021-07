Hello ! Aujourd’hui, c’est le grand jour : je passe dans la cour des grands avec la Xbox Series X ! Non, je trolle… Mais j’ai reçu la Xbox Series X, et je vais pouvoir vous en parler beaucoup plus en détails, même si j’avais déjà eu l’occasion de l’apercevoir.

Alors le premier point sur lequel j’aimerais revenir, c’est sur les taxes en Outre-Mer. J’en avais déjà parlé dans un article précédent, et les nouvelles modalités de La Poste indiquait que l’on devrait payer des frais de dédouanement sur chaques colis reçus dans l’Outre-Mer ! C’était bien une erreur de La Poste et du coup les taxations excessives du 1er juillet 2021 n’ont pas lieu d’être : En effet, ces taxes s’appliquent, comme en France, uniquement aux colis qui ARRIVENT depuis l’EXTERIEUR de l’Union Européenne ! Alors attention, visiblement, le paiement en ligne ne fonctionne pas, donc, attendez-vous à devoir payer 8 € + 2.5 % de taxes de douane additionnelles, en plus de l’OMR, l’OM et la TVA bien sûr ! Cela vaut pour la Martinique, mais également pour la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ^^ ! ATTENTION cependant : les taxes classiques (T.V.A, OM, OMR et DAOM) sont toujours duees, je parle ici bien des frais de dédouannement des des “autres taxes”. Plus d’informations ici :

Ensuite, venons à la console elle-même… Et un grand bravo aux équipes packaging de Microsoft. C’est la plus belle expérience d’unboxing de console que j’ai eu, juste devant l’unboxing de… la Xbox Series S ! Et j’ai beaucoup aimé le côté “carton recyclé” de la Series S au passage… Ça laisse un bon souvenir du déballage de sa console (la PS5 aurait pu faire mieux à son niveau, j’ai limite le souvenir que la console était calée avec des boîtes d’œuf dans mes souvenirs). Premier contact avec la console, que je n’avais jamais portée auparavant, et bien… elle est lourde. Compacte. Massive. En fait, elle fait le poids d’une PS5 dans un volume plus petit ^^ !

Démarrage de la console et… bon, j’avais déjà constaté cela : c’est exactement la même interface que celle de la Xbox Series S (pour le coup, au pixel près) mais également que celle de la Xbox One S/X (mais elle est plus rapide surtout au niveau du lancement d’application comme le store par exemple). Pas une déception à ce niveau, mais tout de même, l’interface AURAIT DU être en 4K pour ne pas avoir cette sensation d’être sur la même console que ma Xbox Series S. Alors certes, ça ne tue pas le feeling avec la console, mais c’est… dommage.

La console est juste une merveille en terme de conception, avec un silence total (oui, plus silencieuse encore que ma Xbox Series S qui elle-même est plus silencieuse que ma PS5, mais pour ces trois consoles, c’est un sans faute, je ne les entends jamais en jeu, contrairement à la GTX 1660 TI de mon PC Gaming qui est une horreur à ce niveau) mais très rapidement, on se retrouve confronté à l’offre de jeux, assez famélique, pour peu que l’on ait été un gros joueur Xbox jusque-là… Je m’explique :

Si le Xbox Game Pass change la donne (comme sur Xbox Series S), je dois avouer que ressortir les jeux de ma bibliothèque pour rejouer à des “vieilleries” n’est pas vraiment ce que j’attends d’une console Next-Gen. “Redécouvrir” Watch Dogs 2 en 60 fps, c’est sympa, mais moi, je veux des patates dans ma mâchoire, je n’ai pas dépensé 500 € pour jouer à des jeux Xbox One boosté ! C’est sûr que sur une console à 300 €, ça fait le taff’, mais là, à ce tarif, on aurait aimé avoir au moins UNE killer app… Mais peut être qu’au niveau du Streaming, on aura enfin une machine qui tient la route ? Qui sait…

Le streaming vers Twitch depuis la Xbox Series X

Xbox Series X : Test de Stream sur Twitch (Martinique)

Lire cette vidéo sur YouTube Lire cette vidéo sur YouTube

J’ai donc essayé de streamer depuis la console, m’attendant à une meilleure expérience de streaming qu’avec ma Series S (que je streame avec un Avermedia connecté à mon PC tellement c’est mal foutu). Surprise (ou pas) : c’est toujours aussi mauvais ! Et ce, depuis la Xbox One X en fait… et c’est même pire, car à l’époque de la Xbox One, on avait encore Mixer qui offrait un streaming de qualité ! L’application Twitch, c’était du n’importe quoi ! Et ça n’a pas changé : mauvaise sélection du serveur Twitch (je probablement connecté à un serveur en Europe alors que je suis tout près des USA) et du coup mauvais débit (à peine 2200kbit/s), impossibilité de choisir le framerate (seulement la résolution et 4 résolutions 240p / 480p / 720p et 1080p, quand deux résolutions 720p / 1080p avec des options de framerate était plus pertinent), bref, ça dépannera… Mais sans plus.

Je ne vais pas prendre en compte la qualité de la vidéo, pixelisée (surement lié au 2200kbit/s quoi), mais globalement, je suis très déçu, d’autant plus qu’un nombre restreint de caméras fonctionnent avec la console – notons bien que la Caméra Kinect est incompatible alors qu’elle fonctionne sur la One X, un comble. Ajoutons à cela qu’en plus, lorsqu’on enregistre un gameplay sur la console, cela n’enregistre pas la conversation du groupe chat, et pire encore, impossible de commenter sa partie avec un micro USB ou même le micro du casque et aucune option ne le permet !

Pour finir, pour enregistrer plus de 15 minutes de jeu, il vous faut… un disque dur externe ! Impossible sinon d’enregistrer votre gameplay, et l’application de partage ne permet aucun upload vers Youtube (ni Twitch d’ailleurs). Bref, une console pas du tout pensée pour les créateurs, et c’est bien dommage. Aucune différence avec la Xbox Series S à ce niveau… C’est un zéro pointé, et c’est pas glop (Bon, en vrai, j’enregistre quelques vidéos de gameplay de cette manière, mais pas plus).

Et sinon, les jeux ?

Bah ouais, on achète une console pour des jeux. Cette console, dont on m’a tant vanté les mérites sur tous les forums, à moi, SuzuKube, joueur sur Xbox Series S, ne voulant pas céder à la suprématie de la Xbox Series X… Vais-je donc pouvoir enfin réspirer en jouant – que dis-je – EN VIVANT mes nombreux jeux Xbox accumulés au fil des années ?

Eh bien… C’est loin d’être le nirvana que l’on m’avait annoncé. Ou alors je suis peut-être un peu blasé, je ne sais plus… Lorsque j’achète une Xbox Series S à 300 € et que je découvre des petits jeux indé, Psychonaut, un p’tit Ori And The Will of Whisp ou bien encore Dragon Quest Builders 2, via le Game Pass, c’est vraiment un plaisir sur une petite console à ce prix ! Picorer, explorer, des jeux sur une console qui vaut moins que 2 big mac (oui, ok, j’ai exagéré) c’est top. Lancer une partie de Sea of Thieves et être plus impressionné par sa D.A. et ses graphismes que par sa résolution (qui s’accommode d’ailleurs très bien au style animé du jeu), c’est juste top !

Mais sur Xbox Series X, c’est quand même… autre chose. Spoiler : j’ai une PS5 à la maison, et je n’ai jamais réussi à voir aucune différence graphique entre un jeu multi PS5 et Xbox Series X, surtout en y jouant en magasin. Et bien ça se confirme à la maison – après j’ai un téléviseur 42″, donc déjà quand je suis immergé dans mes jeux, la différence entre Xbox Series S et X n’est que trop rarement flagrante pour changer mon expérience de jeu, alors vous imaginez bien qu’entre une PS5 et une Xbox Series X… Et c’est exactement ce à quoi je m’attendais : j’ai eu la même sensation que de changer de carte graphique sur mon PC. La même expérience de jeu entre ma Xbox One X / Series S / Series X, mais avec simplement des contraintes différentes.

Résultat ? Même en parcourant le Game Pass, il n’y a pas vraiment eu de jeu qui m’a fait avoir un déclic. Aller, j’vais kiffer (re-re-re) faire Nier Automata sur Xbox Series X, pour le fun (même si je ne sais même pas quelles seront les différences avec la version Xbox One X). J’ai hâte de lancer A Plague Tale : Innocence même si je sens qu’avec le patch Xbox Series S/X le gouffre va se réduire avec la version Xbox Series S. Pire encore, j’ai relancé Watch Dogs Legion pour… desactiver le Ray Tracing (oui, cette feature que l’on m’a tant vendu avec ces consoles Next-Gen) et avouer fatalement que l’apport du Ray Tracing ne vaut pas celui des 60 fps, me retrouvant ainsi à jouer “grossièrement” à la version Xbox One X du jeu, mais en 60 fps (ou à la version Xbox Series S en 2160p selon votre point de vue).

Arf et quelle est ta conclusion ?

Ayant une PS5, la Xbox Series X était plus que dispensable, et la Xbox Series S fait largement son boulot de “Machine à bouffer des jeux Game Pass avec du popcorn en surfant de jeux en jeux à la façon d’un catalogue Netflix”. Pas besoin de 4K/60 fps pour cela – je veux dire, pour le grand spectacle, il suffit de prendre les jeux multi sur sa PS5. Cela reste le combo que je recommande ^^ !

MAIS !

Si vous êtes exigeant, adepte des comparaisons de Digital Foundry, adorez les jeux au format Blu-Ray et ne voulez faire AUCUNE concession, oui, c’est la Xbox Series X qui vous faut. Une console bien finie, au-dessus de celle-de Sony niveau finition (sauf les LED, j’aime bien les LED de la PS5), mais tellement paresseuse au niveau de sa manette. Les manettes Xbox sont géniales niveau ergonomie, mais pour l’évolution… on repassera. Et ces piles, bordel, en 2021, ça m’emmerde toujours autant. Même Nintendo est passé au stage supérieur, ça fait tâche. Au moins, elles sont fournie dans la boite me direz-vous, et elles tiennent une bonne trentaine d’heure. C’est déjà ça.

Je perçois la Xbox Series X comme une console destinée aux fans de la marque, enclin à mettre 500 € pour redécouvrir leur ludothèque Xbox (première du nom, 360 et One) dans les meilleures conditions jamais offertes par la marque Xbox. Une console difficile à conseiller à un joueur PC par ailleurs (même si niveau puissance, il faut avouer qu’elle tient la dragée a une RTX 2080 sur certains jeux, merci l’optimisation), et à ce prix là, à part la PS5, il n’y a rien de mieux sur le marché. Une console qui a le Game Pass comme argument majeur actuel (et heureusement, je pense que sans, je n’aurais pas acheté de S ni de X) mais aussi un énorme talon d’achille :

Pas de killer app. Pas un jeu pour me séduire.

Pas de Returnal pour me proposer une expérience unique, pas de Ratchet & Clank pour m’émerveiller et me faire vibrer avec des émotions, pas de Demon’s Souls pour me faire frémir et même pas un remaster de Spider-Man pour me montrer : “SuzuK’, regarde, le Ray-Tracing, c’est ça”.

Et c’est peut-être ça la plus grosse déception pour moi autour de cette console. Ne pas avoir réussi à me faire naitre des émotions (là où la Xbox Series S avec son concept / prix a réussi à devenir une parfaite petite machine à indés, qui accompagne à merveille ma petite Nintendo Switch adorée).

Enfin, voilà, c’était un petit billet d’humeur sur la console. Je suis très content d’en avoir une et de la découvrir. J’ai confiance en l’avenir de cette console également, je ne doute pas qu’elle proposera des expériences de jeu exceptionnelles ! Mais j’avais envie de partager avec vous mes pensées les plus profondes sur cette console de nouvelle génération proposée par Microsoft et d’être sincère avec vous. Ah et, avant que je n’oublie… il y a un code d’essai du Xbox Game Pass Ultimate de 14 jours valide dans le vlog (sauf si un Ninja l’a utilisé sans dire merci) ^^ !

Source : Otakugame.fr