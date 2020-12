Ca fait un mois que j'ai une Xbox Series S. Une console que j'aime beaucoup, mais qui suscite pourtant bien des intérogations de la part des joueurs sur mon choix...



La question que j'ai le plus souvent est "POURQUOI T'AS ACHETÉ UNE XBOX SERIES S", suivi d'affirmations comme quoi cette console n'est pas du tout parée pour tenir toute la génération... Je me suis senti obligé de faire une petite vidéo pour donner un retour sur cette console, après 1 mois d'utilisation intensif.









Et si la Xbox Series S n'avait pas de soucis ? Et si elle était juste ce qu'elle promet - une console proposant de jouer sur un écran Full HD à toutes les nouveautés Microsoft, en priorité via le Xbox Game Pass, pour un tarif ridiculement bas : 299 ¤, à comparer aux 809 ¤ demandé par un iPhone ou les 499 ¤ pour une Xbox Series X (ok, pour 100 ¤ de plus, on peut aussi avoir une PS5 All Digital, mais sans le Game Pass, et 100 ¤ restent 100 ¤ pour un budget serré).