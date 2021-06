Autant prévenir , mon 1er test sera un coup de gueule !

Lâchez les Ama...rrees



Okami narre la réincarnation de la déesse du soleil Amaterasu (Ama) , en un loup blanc, Shiranui, venu repousser les ténébres engendrées par le dragon Orochi. Vous partez reconquérir le Nippon affublée d'une puce parlante, Issun l'artiste errant. Armée de votre pinceau céleste, vous boutterez démons et infamies pour redonner bonheur et couleurs à un environnement bien grisonnant au début.



Un concept Orochinal



Dans cette aventure pseudo Zelda like, votre pouvoir principal, en plus des armes conventionnelles est... le dessin ! A grands coups de traits, cercles, spirales, vous pourfendrez démons et reverdirez le Nippon, et même si la réssurection de la faune et de la flore s'avère émerveillante au début, le soufflet retombe beaucoup trop vite.



L'abus d'Amaredsous sâoule



Le jeu est réputé "beau", "artistique" ... Au mieux (excepté 2-3 micro zones), c'est mignon. En effet, l'ensemble est incroyablement fade et vide au possible : un ou deux cailloux, 4 arbres, dont 90% de cerisiers, quelques torii, deux trois cabanes et surtout beaucoup de vert et voilà vous avez tout une zone!! Rarement une jeu n'a été si impersonnel et cliché au possible; c'est bien simple jamais vous ne vous arreterez pour contempler quoique ce soit tellement c'est basique. Côté personnages, ce n'est guère mieux: de grands corps cubiques avec des jambes de 20 cm .

Pour la musique, c'est traditionnel du Japon , autant dire que si vous avez vu un quelconque reportage sur ce pays et bien vous avez déjà entendu l'ost de ce jeu; trop convenu en somme...



Ma bête noire est un loup blanc



Oui, car malheureusement Okami cumule un nombre abusif de tares :

- les sauvegardes peuvent planter.

- les dessins fait à la manette ou au tactile ne fonctionne au mieux qu'une fois sur deux, c'est quand même ballot pour un jeu dont le gameplay ne s'articule que sur ça...

- la latence au tactile qui rend infaisable la descente des rapides dans ce mode

- le principe même du pinceau celeste, qui arrête le temps, ramolit trop l'action

- les combats sans aucun enjeu, même ceux des boss

- des donjons couloiresques , rectilignes, avec deux ou trois pièces... Sérieux?

- des énigmes ras les paquerettes

- les techniques au pinceau qui ne renouvelle pas le level design

- un blabla incessant et qui n'apporte absolument rien

- ... et en plus la bulle de dialogue ne contient qu' une douzaine de mots max; bon courage si vous voulez les lire

- Issun dans le top 3 des faire-valoir énervants avec son ami Fay

- l'incroyable sensation de plagiat de Zelda OOT, le talent en moins bien entendu.

- le combat contre Orochi recyclé 3 fois... à l'identique!!

- l'"humour" vu et revu 1 milliards de fois

- 4 fois le recyclage de la même fausse fin...

- Amaterasu qui donne l'appeau du renard à une personne alors qu'on apprend juste avant que c'est en fait l'arme du maître démon...

- l'île du démon qui est censée être cachée mais qui est visible 2 heures avant qu'on nous en parle; pff

- ah oui, la déesse a des superpouvoirs , mais elle est trop conne pour savoir nager.

- l'aventure est d'un ennui inimaginable

- les mini jeux annexes tous plus mauvais les uns que les autres, avec un mention spéciale pour la boule de neige indirigeable et qui finit par obstruer la vision.

- la caméra lente au possible et qui se plante dans les murs façon génération N64

- devoir parler plusieurs fois au même pnj pour faire avancer le dialogue ou débloquer une situation..

- l'aspect évolutif d'Ama tout à fait superficiel vu comment il est impossible de mourir.

- les séances d'apprentissage des techniques qui force à rentrer ressortir lors de multiples achats

etc



Finalement, sous couvert d'originalité, Okami s'est vu encensé, alors qu'en fait, c'est à peine une ébauche de jeu que je me suis littéralement forcé à jouer, tellement il est soporifique.



Avec ce jeu, je viens clairement de trouver un des pires jeux auxquels j'ai pu joués...