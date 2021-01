LA WONDERMEGA

Au début des années 90 Sega sort le Mega CD, un périphérique (un lecteur de CD-ROM) destiné à la Mega Drive de Sega.

En 1991, SEGA décide de lancer avec une société sous licence la WONDERMEGA qui regroupe les deux machines en un seul appareil avec des fonctionnalités sonores supplémentaires.





Ainsi, le 1er avril 1992, VICTOR sort la WONDERMEGA, le "RG-M1" pour 82 800 Yens (soit environ 656 ¤ au taux actuel).

Ce coût était supérieur à celui d'une Mega Drive (21 000 ¥ au lancement) et d’un Mega-CD (49 800 ¥ au lancement.





La "RG-M1" éditée par VICTOR sort en 8000 exemplaires. VICTOR, société japonaise de multimédia et d'électronique, est le nom originel de JVC qui signifie "JAPAN VICTOR COMPANY".





Ces WONDERMEGA sont vendues dans les magasins de musiques en mettant en avant les capacités liées au port MIDI et donc de pouvoir communiquer avec des instruments comme des synthétiseurs. Il est possible de connecter deux micros et faire varier leur volume et le pitch (hauteur de la musique).









Dans la deuxième moitié du mois d'avril 1992, SEGA met en vente sa version du WONDERMEGA, le HWM-5010.

5 000 WONDERMEGA sont fabriquées par SEGA, les numéros de série allant de 21000000 à 21005000.





Celui-ci est vendu un peu moins cher que celui de VICTOR à 79 800 Yens (soit environ 632 ¤ au taux actuel).





En Juillet/Août 1993, VICTOR sort la deuxième version du WONDERMEGA à coût réduit 59 000 Yens (soit environ 467 ¤ au taux actuel), le RG-M2. S/N 1680xxxx, nombre d'exemplaire inconnus mais supérieur à 8000. L'appareil est complètement relooké avec des formes arrondies et des manettes sans fils.





Le CD WONDER LIBRARY est une sorte de livre audio qui est plutôt axé éducatif. Le disque "WONDERMEGA COLLECTION" regroupant les jeux "Quiz Scramble Special, Flicky, Pyramid Magic et Puzzle Fighter" est inclus avec le RG-M1 (vu plus haut).





En Septembre 1994, VICTOR (et donc SEGA) sous l'appellation JVC attaque le marché américain en sortant le X'EYE pour 499,99 Dollars (soit environ 411 ¤ au taux actuel).





Le ' X'EYE est un RG-M2 avec des ports manettes classiques au lieu des manettes sans fils. 500 000 unités ont été produites (?).





On retrouve bien sûr les jeux "tournant" sur le Mega CD.









Ce modèle est assez recherché par les collectionneurs. Les deux premiers modèles sont les plus recherché avec, sans doute, une préférence pour la Wondermega estampillée "SEGA".





Si la Wondermega vous a intéressé, voyez cette vidéo :

Sources : 1 – 2 – 3 – 4 - 5