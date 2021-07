Oulalalala, ça faisait un sacré bon moment. Mais genre quand je dis un sacré bon moment, c'est un sacré bon moment. Je relance un peu ce blog qui était jusque là consacré en partie à l'une de mes passions vidéo-ludiques : PES. Pourquoi ? Et bien parce qu'une "vision" d'il y a 5 ans vient tristement de se réaliser. PES n'existe désormais plus, place à ¤Football. Et je ne trolle même pas pour le sigle Euro hein, c'est le nouveau logo de ce qui est supposé être la "révolution" des jeux de football.

J'ai le coeur lourd, très lourd

Avant d'attaquer quoique ce soit, je vous rebalance une vidéo qui date de 2016. A l'époque, Konami lançait les prémices du Free To Play de PES. J'avais un peu éxagéré à l'époque certains aspects même si je n'en pensais pas moins sur le fond. A vous de voir si cela corresponds à la "nouvelle vision" de ¤Konami.

Pour le reste que dire...

J'ai le coeur lourd car une page se tourne définitivement et l'un des rares jeux multijoueurs que j'appréciais vraiment, vient de disparaître tel que nous le connaissions. Pas pour le meilleur, mais je crains hélas pour le pire d'une nouvelle ère faite de dépenses financières en ligne à outrance, de parties sur son canapé avec sa carte bleue à portée de mains, et d'un concept souillant la dignité des fans de PES de la première heure.

Comment ne pas penser à l'énorme travail réalisé par Monsieur Quinton, qui avait constitué un dossier des plus complets qui comportait de nombreuses bonnes idées, retours de la communauté, attentes et j'en passe...Tout ce dossier jeté page par page dans la cuvette des toilettes, en tirant la chasse progressivement sur un rire diabolique. On nous avait promis une révolution en nous faisant attendre deux ans. DEUX ANS.

Non, selon Konami, la nouvelle vision c'est le jeu gratuit sur console qui viendrait proposer la même expérience qu'un jeu mobile, pensé pour des sessions "Tik Tok" dans les transports ou en salle d'attente. Oui, vous avez bien lu, ils ont réduits PES, pardon ¤Football à ça. En 2021, ce qui va se faire de mieux, c'est un jeu mobile free to play sur PS5. Je n'arrive pas à croire que je viens de taper cette phrase.

Monsieur Burns sent le ¤¤¤ Football

Vous l'aurez compris, la bonne nouvelle c'est que ¤Football sera gratuit. Mais est-ce pour autant une excellente chose ? On peut lancer un débat...si la société en question n'était pas Konami.

Ici pour moi, c'est sans espoir. Il faut vraiment se renseigner auprès de cette société pour y voir son amour sans fin de l'argent, des pachinko et autres poules aux oeufs d'or rapportant tant au Japon. Ils n'aiment pas l'argent, ils sont possédés par l'argent. Je veux dire, foutre à la poubelle Metal Gear Solid, Silent Hill, Castlevania et désormais PES, il faut vraiment détester le jeu vidéo pour prendre de telles décisions.

Le "futur" va atterrir sans parachute, expédié depuis l'espace droit dans votre portefeuille et compte en banque. Mais autant passer la parole à Monsieur Burns qui vous expliquera ça mieux que moi.

- Smiters ! Espèce de vieux (Maxwell) cornet à glace, venez par ici ! Où en est mon nouveau jeu de football ?

- Hmmm, vous l'aviez jeté à la poubelle l'an dernier je vous rappelle. Trop pauvre pour vous.

- Ah oui...Je me souviens de ce jeu développé par ces cornichons de Konami. Appelez-les sur le champ, dites leur que je les achète, je vais leur montrer comment faire de l'argent.

- Hmmm, c'est trop tard monsieur, il me semble qu'ils vous aient déjà volé l'idée.

- Comment ? Faire un Free To Play dans le but de dépouiller le moindre centime des clients sur les cinq prochaines années ??? Bon sang, ils ont été plus diaboliques que je ne le pensais. Appelez-les, dites leurs que je veux devenir actionnaire majoritaire, ces gens me plaisent.

Comment combler le manque à gagner de ventes physiques ? Si ¤Football doit être rentable, il faudra soit faire l'impasse sur du contenu (qui était déjà ridicule dans les précédents épisodes), soit dépenser de l'argent pour accéder à des fonctionnalités qui pouvaient jusque là être gratuite, soit dépenser outrageusement de l'argent pour de nouveaux modes de jeux attendus depuis des années (point le moins probable).

Ce qui semble se confirmer selon les trailers et informations qui circulent : peu d'équipes au lancement, modes de jeu passés sous silence (quand on connait PES, on sait que ça ne sent vraiment pas bon du tout quand c'est le cas...), qualité des serveurs...Oui, la nouvelle vision de PES concerne surtout le online, le jeu hors ligne ne semblant plus faire partie des plans de Konami.

A titre personnel, je ne joue pas en solo donc cet éventuel retrait ne m'impacte pas plus que ça. Cependant, si je ne jouais pas en solo, (et ensuite en réseau) c'était bel et bien parce que le contenu n'était pas satisfaisant. Comment parler PES sans une Ligue des Masters digne de ce nom. Ce rituel de lancer chaque année sa petite équipe, de recruter ses joueurs, de gérer son budget, ses tactiques, même face à l'IA. Si cette Ligue des Masters est transformée en ligue des Masters en ligne, pourquoi pas, mais pourquoi, au grand pourquoi, penser à retirer ce qui satisfait bon nombre de joueurs quoiqu'on en dise. Et je ne parle même pas des autres modes (Vers une Légende notamment). Pour ma part, si le jeu ne propose pas des "petites" équipes, tout est terminé avec le seul plaisir que j'avais avec la Lareec. Pas de Revival donc, pas d'équipe de Chine, pas d'équipe du Japon, pas de Buriram United. Plus de GamLang.

Ah oui, le mystère reste total quant aux patcheurs. Vu que peu d'équipes seront disponibles au lancement (l'histoire ne nous dit pas si c'est temporaire ou si on aura au final de nouvelles équipes tous les trimestres, tous les ans...), je ne vois pas ce qu'ils pourront proposer désormais. Quel mépris total.

Après tout, c'est peut être nous

Si Konami revêt l'immense responsabilité d'un fiasco annoncé (enfin, le mot fiasco est fort, je pense que le jeu trouveras son public car gratuit de base), nous ne sommes pas tout blanc dans cette histoire, moi le premier. En effet, chaque match réalisé sur MyClub en coopération aura été au final un coup de pelle creusé dans la tombe de la franchise PES. Chaque tirage de ballon noir n'aura au final servit qu'à alimenter un vaste système marketing de données ayant mené à la conclusion suivante : le jeu est suffisamment frustrant pour beaucoup pour passer à la caisse et sortir la carte bleue. Après tout, y'a Maradona, Nedved, Ronaldhino, Maldini les mecs, Maldini ! Obligé de prendre quelques pièces MyClub et de les dépenser pour avoir des légendes qui sont accessibles nulpart ailleurs. Et voilà comment petit à petit, nous avons détruits aussi PES à notre manière.

Vous le sentez cet arrière goût aussi amer qu'un Schwepps du bled ? Et bien c'est celui de s'être fait avoir en beauté. En apparence, Konami faisait mine d'écouter les retours, de promettre des changements même solo, mais sur le fond, ils réfléchissaient déjà à transformer le jeu en pachinko futuriste de salon. On a tous croqué dans la feinte. Et quand je dis la feinte, je parle de LA FEINTE Reveillère.

Ce monde vidéoludique change à une vitesse plus rapide que l'on ne pense. A tel point qu'il nous a pris de vitesse pendant que nous nous leurrions tous avec un espoir de fou. L'ère du numérique, du tout disponible tout de suite, du TikTok, vite, vite, plus vite, plus court, du rythme d'usine pour les sorties vidéo-ludiques imposant aux développeurs de travailler toujours plus vite, encore plus vite car ce n'est JAMAIS assez. Produire plus au détriment de la qualité. Cela avait déjà commencé il y a un moment mais désormais, nous sommes dans un sprint épuisant sur lequel je ne peux plus suivre. Je ne peux pas désolé. Tout ça me dépasse. Laissez-moi tranquille avec vos histoires de jeux qui s'annoncent déséquilibrés comme jamais et dans lesquels on nous attire avec un seul but : dépenser toujours plus.

Je suis vraiment devenu trop vieux pour ces conneries.