Après avoir déjà eu les honneurs d'une remasterisation en 2012 sur smartphones (parue en 2015 sur Steam), l'adaptation de la célèbre jeu d'Infogrames de 1989 signe un nouveau retour sous l'impulsion de Microids. La nostalgie amènera ceux qui l'ont connu sur Amiga ou Atari ST à lui tendre la main, avec un poil d'hésitation face à une direction artistique et des musiques pas inspirées, faisant presque oublier le rapport avec Blutch et Chesterfield, la BD, où le fun du jeu d'origine. Jouable en solo (libre ou campagne sur quatre époques) et à deux en local, Les Tuniques Blues : Nord & Sud reprend donc le contenu de base, sans rien de plus, et le principe de la partie de Risk mignonne, mais assez limitée, sur le territoire nord-américain durant la Guerre de Sécession. Yankee ou confédéré, on conquiert les États en déplaçant ses troupes sur la carte, l'argent récolté par les stations de train reliées permet de recruter davantage, quelques petites perturbations peuvent parfois générer du trouble. Si rencontre il y a entre deux armées, on a droit à des batailles en temps réel. Il faut alors déplacer et user adéquatement des artilleurs, canons et cavalier sur le terrain. Pas simple et très rapides, ces phases demandant une certaine adresse accusent leur âge mais peuvent encore amuser. Ce n'est pas le cas des séquences d'action sur train à défendre ou intercepter ou dans un fort : les phases en 2D d'époque, franchement hasardeuses, ont laissé place à du FPS vide et sacrément lourd face à des bots sans une once d'intelligence. La tentative de modernisation est compréhensible. En l'état, elle laissera juste dubitatif ceux qui ont traîné leur souris sur l'original (et son photographe, ici disparu) et les amateurs de stratégie en quête d'expériences sans prise de tête.

par Gianni Molinaro