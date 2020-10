Tout comme ses prédécesseurs, Age of Empires III a le droit à une version restaurée. La question est désormais de savoir si Age of Empires III : Definitive Edition vaut son pesant d'or. Cet épisode initialement sortie en 2005 représente un passage à la 3D réussi mais, paradoxalement, l'épisode le moins apprécié de la série...

L'une des choses que l'on remarque au premier coup d'oeil avec Age of Empires III : Definitive Edition c'est le contenu qui s'est étoffé. On retrouve désormais d'affrontements historiques. Ceux-ci, au nombre de six, permettent de plonger dans diverses batailles allant de celle d'Alger en 1516 en passant par l'expédition éthiopienne de Christophe de Gama en 1541 ou encore l'attaque sur les Caraïbes de 1586 avec Sir Francis Drake. Cela permet de découvrir les différentes facettes des batailles terrestres mais également maritimes.

De plus, le titre incorpore d'entrée les deux DLC du titre original à savoir : WarChiefs et Asian Dynasties. Clairement, il se montre généreux et les développeurs ont fait en sorte d'axer que tout ceci soit accessible. Cela permet de comprendre tous les rouages, aussi bien à travers des batailles historiques que par le bais du mode "Art de la Guerre". Ce nouveau mode ouvre sur des petites missions d'une dizaine de minutes pour comprendre les diverses mécaniques de gameplay présentes. Ces scénarii vous aident à gérer la défense, l'attaque, l'artillerie, votre économie ou encore les batailles navales.

Place au combat !

Concernant le gameplay et plus particulièrement les factions. Les développeurs ont ajouté les Suédois et les Incas. Ces derniers ont la faculté de créer de la nourriture depuis leurs maisons là où les nordiques peuvent quant à eux amener plus rapidement des mercenaires sur le champ de bataille. De bonnes idées à exploiter.

Concernant le gameplay pur, rien n'a véritablement changé. L'I.A. appartient à un autre temps et fait ses quinze ans. Tout comme le pathfinding de nos soldats à surveiller constamment sous peine de les voir partir dans tous les sens et parfois ne pas attaquer. La désignation de cible n'en fait d'ailleurs qu'à sa tête. Comme dans l'original, il est possible de mettre ses unités en mode défense si le besoin s'en fait sentir. Il est dommage de constater que le gameplay ne bouge que très peu voire pas du tout au final. Au-delà d'une refonte graphique, on reste en terrain connu. Concernant les métropoles et le deck de cartes, fini les niveaux à passer pour en débloquer, tout est disponible de base afin d'en profiter dès le départ.

Montjoie Saint-Denis !

Age of Empires III : Definitive Edition donne une seconde jeunesse au jeu avec des graphismes retravaillés et la possibilité de jouer en 4K. Malgré cet affinage et certaines retouches comme par exemple sur les éléments du décors, le feu ou les menus, il subsiste toutefois un flou d'ambiance peu agréable à l'oeil et quelques ralentissements, qui toutefois n'empêchent pas de s'amuser.

On pourra trouver cette Definitive Edition un poil fainéante sur les bords avec une retouche graphique et quelques ajouts bien sentis. Cependant, la nostalgie fait place aux inhérents soucis de gameplay lié à l'I.A. dans sa globalité que ce soit pour nos troupes, nos ennemis ou encore nos alliés ayant tendance à ne pas aider par moment.