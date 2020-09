Comme souvent ces dernières années, c'est PES qui donne le coup d'envoi du Clasico que se livrent Konami et EA Sports sur les terrains de football virtuel. Mais cette fois, c'est avec un Season Update que la firme japonaise joue le choc cette saison, avec une stratégie claire établie sur le long-terme concernant les consoles nouvelle génération : jouer le chrono avant de dégainer la grosse artillerie dans un an. En attendant, il s'agit tout de même de savoir ce qu'a dans le ventre cette mise à jour d'eFootball PES 2020, histoire de déterminer si oui on non, il justifiera son achat cette saison.

Même joueur joue encore ? À la lecture du projet et avant même de mettre littéralement la main (ou la manette) sur eFootball PES 2021 Season Update, on pouvait supposer dans les grandes largeurs et sans une trop grosse marge d'erreur que l'opus testé par mes soins allait être sensiblement similaire à celui sur lequel notre Plume national s'était essayé pendant de longues heures durant. En clair, que PES 2021 serait la copie conforme d'eFootball PES 2020 et ne fournirait, en guise de contenu supplémentaire ou inédit, qu'un marché des transferts réactualisé (on y reviendra), des nouveaux maillots et quelques noms de clubs réinventés, sans oublier l'apport éventuel de licences bienvenues. On ne va pas se le cacher, il y a de tout cela oui mais... aussi un sacré bond en avant au niveau de la jouabilité.

Une sacrée mise à jour de gameplay

Entre un gros patch correctif paru à l'époque un mois après sa sortie et les critiques en cascade concernant la qualité de son jeu en ligne, PES 2020 avait frustré grand nombre de personnes manette en mains, que ce soit le simple novice, le joueur casual et même le joueur compétitif, habitué évident et fidèle de la série. La faute à des collisions mal gérés par le moteur physique, des pertes de balle parfois incompréhensibles dans le coeur du jeu, un jeu au sol beaucoup trop perfectible, des gardiens pas toujours concernés sur leur ligne de but...

Après de nombreux réajustements, PES 2020 était parvenu à l'équilibre, online et offline, un peu tard dans la saison. C'est évidemment cette version-là que PES 2021 Season Update propose, mais avec des améliorations supplémentaires de bon aloi, à savoir une correction majeure des gestes parasites, des contrôles de balle hasardeux et (trop) souvent synonymes de but et de sanction à votre égard, des passes plus assistées et des joueurs qui semblent un peu moins évoluer sur des rails. Vu comme ça, ce n'est peut-être qu'un détail pour vous mais pour les joueurs de PES, cela veut dire beaucoup, et notamment plus de mobilité, de liberté et de plaisir à déclencher et conclure une phase de jeu au sol ou dans les airs.

Désormais, les défenseurs, lors d'une interception, ne verront plus systématiquement leurs interventions se transformer en passe décisive pour l'attaquant et dans le même ordre d'idées, on verra moins ces mêmes défenseurs faire des contrôles de trois mètres sur des gestes a priori sans danger. On verra moins, oui, cela ne signifie plus totalement et si ces sérieuses scories, à même d'en décourager plus d'un, sont moins légion, elles restent tout de même là, propices à resurgir une fois de temps en temps entre quelques parties. Mais dans l'ensemble, le jeu se montre plus agréable qu'il y a quelques mois, avec un tempo toujours aussi posé et lent - le jour et la nuit si l'on veut faire la transition avec le jeu concurrent notamment - et, surtout, une animation offensive qui ressort grandie de ces différents ajustements. Toutefois, il y a bien un petit bémol dans cette évolution favorable de la jouabilité, avec un jeu vers l'avant plus fluide, des dribbles moins saccadés et plus évidents à placer : le jeu défensif.

Encore plus dur en défense

Déjà très compliqué à appréhender sur l'opus précédent, le Season Update ne corrige pas vraiment ce secteur. Il l'accentue au contraire. La gestion de certaines balles en profondeur demandera beaucoup d'anticipation de votre part, sous peine de grosses sanctions et il en va de même pour le pressing, qui demandera aussi beaucoup de pratique de votre part avant d'être maîtrisé et suffisamment équilibré pour ne pas créer d'énormes boulevards dans votre moitié de terrain. Exigeant à ce niveau l'an passé, PES 2021 l'est tout autant dans ce domaine, si ce n'est plus et le plaisir de jeu en est encore plus exacerbé une fois ce douloureux apprentissage effectué.

Plaisir de jeu qui ne va pas forcément s'étendre sur les modes de jeu proposés. Au menu et comme promis, on retrouve MatchDay, les Divisions en ligne, Vers une Légende, La Ligue des Masters, refondue l'an passé et qui ne dispose d'aucune amélioration (hormis l'arrivée de trois nouveaux coaches modélisés, Giggs, Guardiola et Lampard) et MyClub, qui intègre d'entrée les nouvelles cartes arrivées en fin du dernier opus, les Iconic Moment Players. Mais pas de nouveaux événements, pas de jeu en ligne pour le mode Sélection Aléatoire.

Un online stable

Les plus attentifs auront remarqué que bon nombre de clubs non-licenciés ont vu leur nom modifié, rendant leur reconnaissance plus évidente (London FC se fait désormais appeler Chelsea B). Que certaines animations et cinématiques sont venues se greffer aux matches et que, graphiquement parlant, PES 2021 hausse légèrement encore le niveau de qualité de son prédécesseur. Ils auront aussi vu la perte de deux clubs emblématiques, le Milan AC et l'Inter Milan et une mise à jour des transferts encore imparfaite : si certaines recrues sont déjà à bon port (type Werner à Chelsea), ce n'est pas le cas des dernières arrivées en date et il faudra attendre le 22 octobre, date de la sortie du prochain Data Pack, pour avoir les transferts mis à jour dans leur intégralité.

Enfin, un petit mot du online en guise de conclusion. Ce dernier, souvent pointé du doigt par son manque de stabilité et donc de jouabilité, nous a donné satisfaction dès les premières heures de son ouverture. Le temps de matchmaking, lui, n'a pas changé d'un iota et est toujours aussi long. En revanche, la fluidité des matches est bien meilleure, de quoi véritablement apprécier l'expérience. Une expérience que l'on ne saurait conseiller qu'aux amoureux et spécialistes de la licence, peut-être un peu moins aux novices, qui auront un sérieux cap à franchir pour en apprécier toute l'essence. En attendant l'arrivée du prochain PES développé pour consoles nouvelle génération, PES 2021 Season Update semble être la meilleure transition possible pour la saga. Et à un prix très attractif : comptez environ 30 euros pour profiter de cette mise à jour aux allures de sérieux correctif. Et à ce prix-là, vous auriez tort de vous priver.