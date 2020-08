Arrivé début 2017 pour mettre une claque aux possesseurs de PS4 et PS4 Pro, Horizon Zero Dawn a, comme Death Stranding il y a peu, fait le chemin vers l'univers du PC, pour le meilleur. Car il faut reconnaître, les avantages d'une bonne bécane, autorisant un nombre d'images par seconde plus poussé, une définition optimale et un FOV plus étendu, entre autres options, donne à ce monde ouvert post-apocalyptique ultra fouillé rempli de robots géants à détruire ou pirater une seconde jeunesse. Si certains paramètres auraient pu s'inviter pour se différencier davantage de l'expérience sur console, le DLSS 2.0 en tête, et que l'on observe parfois des chutes de framerate et des plantages surprenants, on ne boude pas le luxe de ce voyage organisé par Guerrilla Games. Horizon Zero Dawn Complete Edition, qui s'accompagne de son extension Frozen Wilds, offre des dizaines d'heures d'une quête captivante, dans un univers splendide et intriguant à souhait, dont on peut facilement oublier la redondance ainsi que la sagesse de l'écriture et de la mise en scène grâce à une exploration fluide, des traques et combats plus que plaisants, et une protagoniste, Aloy, qu'on a hâte de retrouver dans Forbidden West.

par La Rédaction