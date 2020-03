Sept mois après la sortie du dernier opus de Borderlands, le second DLC, Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerloc est disponible à l'achat. Direction la planète de Xylourgos pour célébrer un mariage qui ne se déroulera pas comme prévu. Ce DLC vaut-il le coup ? On fait le point.

Après une envolée dans le casino de l'enfer du Beau Jack, le nouveau DLC de Borderlands 3 nous emmène sur une planète glaciale hantée par un monstre mystérieux. Tel est le cadre qu'ont choisi Wainwright Jakobs, fabricant de la célèbre marque d'armes, et le chasseur issu de Borderlands 2, Sir Hammerlock, pour se marier.

Cet épisode nous plonge directement dans l'action alors que Gaige s'écrase non loin du lieu du mariage et nous embarque dans un tas d'aventures. Certains s'en souviendront, Gaige était un personnage jouable optionnel dans Borderlands 2 : la Mécromancienne. Elle marque donc son retour dans ce DLC, accompagnée de quelques nouveaux personnages.

Entre inspirations nordiques et Lovecraft

Au coeur de la planète Xylourgos se niche une ville hantée par l'influence d'un monstre mystérieux. La malédiction altère la ville en lui donnant des airs de manoir de la Famille Addams, plongée dans une nuit éternelle et aux maisons biscornues. L'inspiration Lovecraft et sa créature mythique Cthulhu est omniprésente, avec des éléments et tons aquatiques dans toute la ville. Cela plaira aux fans de l'univers de l'écrivain américain.

L'autre partie de la planète, qui entoure la ville, est montagneuse ; elle rappelle la région glaciale de Pandore. On y rencontrera des guerriers d'inspiration nordique, pour créer un contraste avec l'autre partie de la planète. Autant dire que le dépaysement est total et que la direction artistique de ce DLC est sublime.

C'est un peu moins vrai du côté de la narration. Alors que l'on pourrait s'attendre à une grande réunion de personnages liés aux deux futurs mariés, ce DLC déçoit. Quelques nouveaux personnages sont introduits à côté d'autres anciens, mais cela ce DLC reste en "petit comité". Au niveau de la narration également, l'épisode offre une intrigue pleine d'action en respectant les codes de Borderlands, mais manque d'un peu de fraîcheur, à l'image du reste du jeu.

Pour le meilleur et pour le pire

Le DLC offre entre 10 et 15 heures de jeu, en fonction du rythme du joueur et en ajoutant les quêtes annexes. L'accent a une fois de plus été mis sur l'action et le côté shooter du jeu avec de nouvelles armes : huit armes légendaires et épiques ont été ajoutées et peuvent être obtenues aléatoirement. L'une d'elles est directement tirée des Borderlands 2 et Pre-Sequel : le sniper Daisy Skullmasher. Des traditionnelles cosmétiques, sur le thème du mariage et du monde aquatique principalement, ont aussi été ajoutées.

Au niveau du gameplay, les nouveaux ennemis n'apportent pas vraiment de fraîcheur ; seule leur apparence change, mais on retrouve les mécaniques que l'on connaît déjà par coeur. Le DLC précédent, le Casse du Beau Jackpot, offrait plus d'originalité à ce niveau-là. Néanmoins, cette fois, il n'y a pas de longueurs dans l'intrigue : l'action ne s'arrête jamais. Dans Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock, pas de surprises, donc : la recette habituelle d'un bon Borderlands est respectée, mais manque un peu d'originalité. Un résultat frustrant au regard du potentiel important qu'offre cette nouvelle planète. Néanmoins, il offre un dépaysement digne de ce nom avec un univers bien différent de ce qui a été proposé jusqu'ici, adapté à l'esprit fou de Borderlands.