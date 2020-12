Ruined King : A League of Legends Story se dévoile en vidéo,avec du gameplay

Pendant la cérémonie annuelle de The Game Awards, le prochain jeu de l'univers Runeterra s'est dévoilé plus en détails, avec une vidéo montrant des séquences de gameplay.

Les Îles Obscures et Bilgewater auront leur propre jeu avec Ruined King : A League of Legends Story, développé par Airship Syndicate et édité par Riot Games. Le RPG au tour par tour mettra en lumière les deux régions de l'univers de Runeterra, dans le MOBA League of Legends, dans des combats acharnés.

Après que le jeu a été repoussé plus loin dans l'année 2021, cette bande-annonce montrant les progrès du développement du jeu devrait en rassurer plus d'un. La vidéo montre des combats, plusieurs niveaux et une floppée de personnages issus du jeu compétitif tels qu'Ahri, Pyke, Braum et d'autres encore.

Sur toutes les machines

Les développeurs ont aussi dévoilé que de nombreux items d'équipement inspirés de League of Legends seraient intégrés dans le RPG comme la Warmog (l'item des sacs à PV). Le jeu comprendra un côté farming, avec un système de Pêche et d'Avis de recherches pour obtenir des récompenses, ainsi qu'un Bestiaire pour recenser les bêtes et leurs faiblesses.

Le lore sera aussi approfondi avec des items éparpillés dans les niveaux pour en dévoiler plus sur l'intrigue ; un avantage pour les fans de l'univers. L'accumulation de ce savoir récompensera les joueurs de la même manière que les autres éléments de gameplay.

Néanmoins, il n'y a donc toujours aucune date ni fenêtre de sortie précise pour le jeu. En 2021, Ruined King : A League of Legends Story sortira sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC via Steam et sur l'Epic Games Store.