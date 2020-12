Nintendo : Il achète aux enchères une DS officielle... avec un seul écran

Outre les produits officiellement commercialisés et les prototypes qui finissent parfois dans la nature, il arrive également que les constructeurs de consoles produisent du hardware insolite remplissant des rôles bien particuliers. Et c'est sur une de ces machines qu'est récemment tombé un vidéaste.

La vidéo du jour est l'oeuvre du YouTubeur "The Retro Future" qui s'est récemment procuré une bien curieuse machine sur un site de vente aux enchères japonais. Cette machine, tout ce qu'il y a de plus officielle, est une Nintendo DS, ou plus spécifiquement une DSi, disposant d'un seul écran et dénuée de boutons, de hauts parleurs et d'emplacement pour le stylet.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, le seul écran de ce curieux appareil correspond à l'écran du bas de la console portable de Nintendo et est tactile lui aussi. Ce qui signifie qu'il permet de jouer, plus ou moins difficilement, à certains titres de l'immense catalogue de la très populaire DS.

Comment ça marche ?

"Mais qu'est-ce donc que cette machine" vous demandez-vous demandez-vous certainement. Eh bien, il s'agit d'une Nintendo Zone Box. Cette dernière était une version spéciale de sa console qui, associée à une cartouche elle aussi très spéciale, permettait de créer une "Nintendo Zone" sur un réseau Wi-Fi local.

Cette Nintendo Zone donnait ensuite la possibilité aux utilisateurs de DS "normaux" se connectant à ce réseau de télécharger diverses choses sur leurs consoles (bandes-annonces, démos, etc.). À noter que cette Nintendo Zone Box n'était pas essentielle à la création d'une Nintendo Zone. Insérer la cartouche spéciale dans une DS normale permettait également de créer un tel spot. Voilà en tout cas une curiosité de l'histoire de Nintendo dont on entend pas parler tous les jours.

