La Bêta de League of Legends Wild Rift disponible en Europe

Les joueurs d'Europe, mais aussi de nombreuses autres régions, peuvent désormais profiter de la Bêta gratuite de la version mobile de League of Legends. Le jeu comporte déjà plus de 40 champions et la plupart des fonctionnalités de la version PC.

À voir aussi : League of Legends : L'événement Reines du Combat débarque avec Rell

Plusieurs semaines après son premier lancement dans plusieurs régions d'Asie et ailleurs dans le monde, la Bêta de League of Legends : Wild Rift a ouvert ses portes sur le vieux continent. La version mobile de League of Legends a connu un franc succès et les joueurs peuvent désormais voir de quoi il en retourne en le téléchargeant maintenant sur Google Play et l'Apple Store.

Pour fêter l'ouverture du jeu à des milliers de fans supplémentaires, un événement s'est ajouté aux deux déjà en cours, qui permettent de faire gagner une dizaine de champions et d'autres récompenses : fraternité noxienne.

En outre, un événement en direct a mis en scène une bataille contre le Baron Nashor, élément de gameplay incontournable dans la Faille de l'Invocateur, et a récompensé les spectateurs présents avec des items en jeu.

La mise à jour 1.1, déployée à l'occasion de cette ouverture, a aussi introduit les champions Draven et Darius, très populaires sur la version PC.

La sortie officielle de League of Legends : Wild Rift est prévue pour l'année 2021.