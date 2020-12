The Game Awards : Evil Dead The Game annoncé par Saber Interactive (World War Z)

Alors que Friday the 13th : The Video Game a dû couper les ponts avec ses serveurs publics, un autre nom à-même de faire vibrer les fans d'horreur sur grand et petit écran a décidé de se réveiller pendant les Game Awards 2020.

Saber Interactive et Boss Team Games ont annoncé l'arrivée d'Evil Dead The Game en 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Swith, PS4 et Xbox One à travers le trailer ci-dessus. Il s'agira d'un jeu d'action coopératif et PvP prenant racine dans la trilogie ciné Evil Dead de Sam Raimi ainsi que la série télévisée Ash vs. Evil Dead.

Comme vous pouvez vous en douter, Ash Williams, le vendeur de chez Prixbas, où les prix sont bas, pourra être incarné pour faire un carnage, fusil à pompe en main et tronçonneuse greffée au bras droit. D'autres survivants seront disponibles dans cette expérience où quatre joueurs maximum devront survivre, looter et construire alors que le Necronomicon déchaîne les enfers. Et il sera aussi possible d'incarner un démon Kandarien pour chasser la petite troupe. On nous annonce plus de 25 armes des lieux mythiques de la licence et tout ce qu'il faut d'arbres de compétences pour progresser dans un déluge de sang et de boyaux.

Groovy !

Il ne 's'agit pas de la première adaptation de l'univers créé par Sam Raimi en 1981. Outre celle totalement oubliée sur micro-ordinateur datant de 1984, on se souvient du très oubliable Resident Evil-like Hail to the King sur PlayStation, de A Fistful of Boomstick sur PS2 et Xbox en 2003 ou encore de Regeneration sur les mêmes plateformes et PC en 2005. Et à chaque fois, en fait, ce n'était pas vraiment à la hauteur de la légende, comme on dit. Le personnage campé par le fabuleux Bruce Campbell depuis près de 40 ans a été invité dans Dead by Daylight en 2019. Espérons pour les connaisseurs, qui attendent peut-être Evil Dead Rise avec impatience, que l'on s'y amusera vraiment.