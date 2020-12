The Game Awards : Century Age of Ashes s'annonce, comme un air de Panzer Dragoon multijoueur

Juste avant que les hostilités commencent, et quelles hostilités, The Game Awards 2020 a fait son échauffement avec l'animatrice et productrice d'IGN Sydnee Goodman. Et très vite, cela s'est enflammé. Normal, avec des dragons.

Car le jeune studio bordelais Playwing a annoncé un Century Age of Ashes tout à fait ravissant et qui transpire l'amour d'une licence qui n'a pas peut-être pas eu assez d'épisodes : Panzer Dragoon. Parce qu'il y a un public pour du dogfight épique à dos de dragons, l'équipe d'une trentaine de personnes s'est attelée à ce free-to-play qui a l'air tout ce qu'il y a de plus plaisant à regarder et dynamique.

C'est la classe

Et si vous avez bien noté, il s'agira d'une expérience multijoueur. Voici comment elle se présente selon le communiqué officiel :

COMBATS EN ARÈNE INTENSES : Prenez part à des combats multijoueurs en arène, domptez votre dragon et montrez à vos ennemis votre puissance dans des affrontements aériens à grande vitesse. L'arène est impitoyable et vous devez l'être à votre tour si vous voulez survivre ! Triomphez avec votre équipe dans 3 modes de jeu : Carnage (Match à Mort par équipe), Survie (6v6v6 - Dernière Équipe Debout) et Raid (Capture du Drapeau) !

CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE JEU : Expérimentez différents styles de jeu avec 3 classes uniques, chacune avec leurs propres capacités ! Déployez votre bouclier et désorientez avec le Gardebrise, traquez et anéantissez avec le Maraudeur ou infiltrez et piégez avec le Spectre. Laquelle d'entre elles vous mènera vers la victoire ? De nouvelles classes seront ajoutées au jeu régulièrement.

PERSONNALISATION COMPLÈTE : Démarquez-vous sur le champ de bataille avec de l'équipement prestigieux et des dragons légendaires que seuls les vrais Dragonniers peuvent posséder ! Au fur et à mesure que vous progressez, chaque niveau gagné ouvre des opportunités pour rendre vos personnages et vos dragons uniques avec de nouvelles options de personnalisation. Afin de garantir une expérience juste et équitable, les options de personnalisation sont uniquement cosmétiques.

Lancement que Century Age of Ashes programmé pour le mois de février 2021 sur Steam, plus tard sur Microsoft Store et Epic Games Store. Un accès au à la Bêta fermée est possible. Il suffit de se rendre sur la page du jeu dans la boutique de Valve, de demander, et de voir si vous êtes accepté !