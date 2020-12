The Game Awards : Season s'annonce magnifique sur PS5, première vidéo

Season fut l'une des belles surprises de la cérémonie des Games Awards qui s'est tenue cette nuitée. On y a en effet découvert un jeu à la direction artistique de premier choix, et un thème vidéoludique pour le moins intéressant...

Season est l'oeuvre du studio canadien Scavengers, déjà à l'origine du désormais très lointain battle royale Darwin Project. La vision du studio a semble-t-il pris un tout autre tournant, lorsque l'an dernier, la cofondatrice Amélie Lamarche est devenue directrice générale, menant alors un projet très différent de leur précédent jeu.

Season est un jeu d'aventure "atmosphérique" à la troisième personne dans lequel on y incarne une jeune femme d'un village isolé explorant le monde à vélo pour la première fois, et collectant des artefacts et des souvenirs avant qu'un cataclysme ne détruise tout... Un monde à la Ghibli ?

Voici ce qu'explique Amélie Lamarche sur le jeu :

Je voulais vraiment que le studio construise un jeu unique en son genre, accessible à un large public, et qui entraîne les joueurs dans une histoire saisissante, élégante et pleinement ressentie. Kevin (directeur artistique et scénariste) m'a présenté cette idée au bon moment et l'univers qu'elle offrait m'a tout de suite charmé. La direction créative de Season repousse les limites de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est une quête d'aventures d'une beauté étonnante, mais aussi pleine d'imprévus.

Si l'on ne peut encore pas juger sur parole, il reste toutefois pour commencer ce superbe trailer et les images dans notre galerie.

Season nous permet ainsi de "documenter, photographier dessiner et enregistrer la vie". Le pitch semble assez abscons de prime abord, mais devrait trouver tout son sens en y jouant...

"À travers un voyage solitaire à vélo, formez vos propres souvenirs, votre propre vision du monde qui vous entoure. Le but ? Protéger ces trésors avant qu'ils ne soient définitivement oubliés. Votre quête vous amènera à découvrir un nouveau monde ; inconnu, mais familier. Vous serez plongé dans différentes sociétés qui vous feront découvrir les mystères du monde de Season ; une version surréaliste du milieu du XXe siècle, où des milliers d'années se sont écoulées sans aucun progrès. Découvrez ce qui a causé le dernier effondrement et ce qui pourrait causer le prochain ...

Ceci promet... la fin des temps ?

Season est prévu à une date inconnue sur PC (Steam) et PS4 et PS5.