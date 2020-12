The Game Awards : Annapurna dévoile Open Roads, un road trip narratif et automnal

Désormais bien en vue des joueurs férus d'expériences aussi courtes que plaisantes, l'éditeur Annapurna n'entendait pas laisser Delvolver Digital occuper le terrain couru des Game Awards 2020. Voici donc le premier road trip de cette soirée : Open Roads. Oui, comme la chanson de Dingo et Max.

Fullbright, le studio de Portland qui s'était fait un petit nom avec les aventures Gone Home et Tacoma, a donc choisi de renouveler le partenariat entamé en 2018, et profitera donc des services d'Annapurna Interactive pour raconter sa nouvelle histoire.

Dans les baskets de la jeune Tess Devine, il vous faudra percer les secrets de famille inavouées, qui semblent dessiner la présence d'un drôle de grand-père au passé d'Arsène Lupin. Aux côtés de sa mère, la passagère se lance sur l'asphalte en vue de découvrir un trésor, et peut-être bien plus...

Attendu pour 2021, Open Roads profitera de la présence des actrices Keri Russell (The Americans) et Kaitlyn Dever (Last Man Standing) pour nous conduire à travers un paysage automnal qu'il nous tarde de découvrir.