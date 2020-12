The Game Awards : The Callisto Protocol annoncé, un Survival Horror par le créateur de Dead Space

Glenn Schofield a profité des Game Awards pour dévoiler son nouveau titre, sobrement nommé The Callisto Protocol. L'homme derrière Dead Space a pour souhait de revenir à ses racines : celles du survival horror.

Cette première bande-annonce donne un aperçu du titre et plus particulièrement de son ambiance horrifique. Prenant place sur Callisto en l'an 2320, l'une des lunes de Jupiter, The Callisto Protocol nous envoie percer les terribles secrets d'une prison de sécurité maximale, Black Iron

Le titre est en développement depuis un an et demi, par une équipe comptabilisant une centaine de personnes. L'ambition des développeurs est présente, même aucune phase de gameplay n'a été dévoilée. Il faudra patienter encore un peu, même si le directeur créatif dan Smith donne déjà le ton :

Avec The Callisto Protocol, nous voulions créer l'un des jeux les plus terrifiants qui soient tout en redéfinissant le genre horreur/survie.

The Callisto Protocol est annoncé sur consoles et PC pour 2022 sans plus de précisions.