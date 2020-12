The Game Awards : Suivez la cérémonie avec nous à partir de minuit !

Nous sommes à quelques heures de découvrir quels sont les jeux de l'année 2020 selon un jury composé de 95 médias et influenceurs du monde entier. La rédaction sera là pour la vivre et la commenter à vos côtés.

On sait déjà que les voix des joueurs se sont portées sur Ghost of Tsushima. Reste maintenant à connaître tous les lauréats des The Game Awards 2020. Quel sera le jeu de l'année ? Qui repartira avec le plus de statuettes ? Comment se déroulera la cérémonie avec toutes les restrictions sanitaires actuelles ? Quels WORLD PREMIERE nous attendent ?

Les réponses, vous les aurez en même temps que nous. AVEC nous. Pour découvrir ce que Geoff Keighley et ses équipes nous préparent en termes de spectacle, d'annonces et admirer des invités de marque se présenter à la fête, nous vous proposons de rejoindre ici-même Traz et Plume à partir de minuit, soit une demi-heure avant que le préshow de The Game Awards ne démarre. Cela laissera un peu de temps pour se réchauffer.

Comme toujours dans ce genre d'événement retransmis en DIRECT, vous pourrez bien entendu en profiter pour interagir avec eux en passant par notre Discord !

RENDEZ-VOUS CE VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 00H30