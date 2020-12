Steam : Cyberpunk 2077 casse le record de fréquentation pour un jeu solo

Aujourd'hui, jeudi 10 décembre 2020, après trois reports, Cyberpunk 2077 est là pour les records. Le dernier RPG monde en monde ouvert de CD Projek RED vient déjà de s'illustrer sur la plateforme de Valve.

Cyberpunk 2077 a dépassé le million de joueurs simultanés sur Steam durant cette nuit de lancement. Le chiffre exact est de 1.003.264 personnes en train de parcourir Night City en même temps. Au moment où nous écrivons ces lignes, ils sont encore plus de 700.000.

En moins de 24 heures, il a tout simplement atomisé le record détenu jusqu'ici par Fallout 4 avec 472.962 âmes connectées à sa sortie en 2015. Tous genres confondus, c'est toujours PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS qui domine avec ses 3.257.248 joueurs réunis en janvier 2018. On rappellera que, côté possesseurs d'ordinateurs personnels, Cyberpunk 2077 a aussi débarqué sur GOG et l'Epic Games Store. Et l'on ne compte pas les versions console, Stadia et GeForce Now. On imagine que d'autres chiffres devraient tomber d'ici peu.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Notre test des versions console arrive très bientôt.

