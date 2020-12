The Game Awards : Aaron Greenberg (Xbox) demande aux joueurs de mesurer leurs attentes

Microsoft a déjà évoqué l'édition 2020 des Game Awards et déclaré que des "surprises" attendaient les joueurs Xbox au cours de la cérémonie. Et ce, pas plus tard que cet après-midi. Comme souvent lorsqu'il est question de teasing de ce type, la hype s'est immédiatement emparée des fans des consoles de Microsoft. De toute évidence, les choses ont pris une ampleur trop importante pour le constructeur américain. Et il cherche désormais à éteindre un incendie qui ne s'est même pas encore déclaré.

À lire aussi : Xbox Series X|S : La "carte mémoire" Seagate baisse officiellement de prix

Différents comptes Twitter liés à Xbox, dont celui de Forza Horizon, ont entrepris de faire la promotion des Game Awards 2020 et d'inviter les Internautes à regarder la cérémonie. Cet élément, associé à la promesse émise plus tôt aujourd'hui par Microsoft concernant la présence de "surprises" au cours de l'événement de Geoff Keighley, ont suffi pour enflammer la galaxie des fans de Xbox.

Afin de ne pas faire de déçus, et avoir à émettre un énième mea culpa après la cérémonie, Aaron Greenberg, le responsable du marketing des jeux chez Xbox, a tenu à demander aux fans Xbox de mesurer leurs attentes vis-à-vis de la cérémonie de demain soir :

You will see us & our social handles promoting tune-in for @thegameawards tomorrow. We hope you support the industry & watch. While we have a couple moments in the show, I would dial expectations way down versus speculation I am seeing, especially how big we went last year!