League of Legends : Le World Championship de 2020 a été le plus suivi de l'histoire du jeu

Il y a un mois, la plus grande compétition esportive de l'année s'achevait en couronnant les coréens DAMWON Gaming champions, redorant le blason du pays le plus réputé. Et selon les chiffres dévoilés par Riot Games, ce tournoi a été le plus populaire depuis la création du jeu.

Selon les chiffres dévoilés aujourd'hui par Riot Games, le World Championship de League of Legends a dépassé le milliard d'heures regardées tout au long de la compétition, ce qui est une première pour les mondiaux.

Bien que la grande finale ait été moins suivie qu'en 2019 où la Chine avait triomphé à Bercy avec FunPlus Phoenix, ce qui peut être notamment dû aux espoirs minces pour la victoire de la finaliste chinoise Suning, la phase de Play-In a été particulièrement couronnée de succès. En effet, il y a eu plus de 60% d'augmentation d'heures regardées sur cette étape qui permet de faire briller les régions ayant moins de prestige et des jeunes talents, qui doivent se qualifier à la phase principale.

C'est d'ailleurs à cette étape qu'il y a eu le plus rebondissements malgré l'absence de la région toujours très attendue qu'est le Vietnam, avec l'équipe européenne Rogue et son ADC français Hans Sama.

Des (télé)-spectateurs en nombre

En outre, malgré un pic de spectateurs moins élevé qu'en 2019 sur le match de finale, la moyenne de spectateurs aurait tout de même été dépassée avec 23,04 millions de spectateurs présents en moyenne, en incluant l'audience massive de la Chine.

En plus de ce succès d'audience, la compétition internationale était la seule à avoir accueilli du public en Chine pour l'année 2020 ; une petite bouffée d'air frais dans le contexte de pandémie. En effet, le Pudong Stadium, d'une capacité de plus de 30 000 sièges, avait accueilli un public de 6 312 fans. Les fans avaient pu obtenir une place gratuite via un tirage au sort qui avait eu un succès phénoménal avec plus de 3 millions d'inscriptions malgré des conditions strictes.

En attendant, la fin du mondial a laissé place à l'offseason avec des transferts qui changeront déjà le visage de la ligue européenne sur League of Legends. La saison reprendra en janvier ou février 2021, en fonction des régions.