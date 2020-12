PS5 et Xbox Series X : Les premiers chiffres de ventes japonais dévoilés par Famitsu

Si le marché japonais ne donne plus autant le pouls de l'industrie, sa propension à jeter dans le plus grand des calmes son dévolu sur les dernières nouveautés technologiques permet tout de même de mesurer l'appétit de l'Archipel pour la nouvelle génération. Accrochez vos ceintures : voici les premiers chiffres de ventes à la sauce next-gen, dévoilés par Famitsu.

Si les stocks de PlayStation 5 et autres Xbox Series X attisent évidemment notre curiosité, autant se le dire de suite : en ce mois de novembre 2020, c'est une fois de plus la Switch qui domine le marché japonais, puisque Nintendo en aura écoulé quelque 666 773 exemplaires en cumulant le modèle d'origine et la Switch Lite.

Drôle de guerre à Akihabara

Mais depuis le 10 et le 12 novembre, ce sont évidemment (et respectivement) la Xbox Series et la PS5 qui se sont retrouvées sur les étals des magasins spécialisés, et c'est sans surprise Sony qui prend d'ores et déjà de l'avance sur son concurrent, puisque les deux versions de sa nouvelle console se sont écoulées à 201 435 exemplaires en cumulé, contre 28 000 Xbox Series, soit un ratio légèrement supérieur à 1 pour 7 en faveur du champion local.

Malgré cet écart, Famitsu précise que tous les modèles de consoles nouvelle génération ont fait l'objet d'une rupture de stock, et il n'était ainsi pas plus aisée de trouver le monolithe de Microsoft (comme nous vous le précisions justement le mois dernier) malgré une demande visiblement moins présente.

Si les débuts de la Xbox Series ont donc été une fois de plus un peu difficile au Japon, rappelons que le constructeur américain a passé une partie de l'année 2020 à multiplier les appels du pied en direction des joueurs insulaires, sans visiblement rencontrer un écho démesuré. L'avenir validera t-il cette stratégie ? Comptez sur nous pour suivre l'affaire de près.