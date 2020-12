Hitman 3 : Un nouveau trailer de gameplay en ligne de mire

Il a beau être attendu pour le mois prochain (oui, déjà) Hitman 3 reste un pro dans son domaine : la furtivité. Plus fuyant que jamais, le dernier volet de la trilogie assassinatrice de IO Interactive est réapparu pour se présenter une nouvelle fois, histoire de le sentir arriver.

Nous voici face à une compilations de séquences de Hitman 3 capturées dans les trois "niveaux" révélés jusqu'ici : Dubaï, Dartmoor et Chongqing. Vous aurez compris qu'il s'agit d'une présentation en bonne et due forme de trois minutes de ce que sera le jeu. Dans des conditions idéales sur le plan visuel : c'est vaste, ça luit de partout, il y a du peuple et c'est fluide.

Tueur fluide

Aucune trahison par rapport aux épisodes précédents : on incarnera une nouvelle fois l'Agent 47 en vue de remplir différents contrats dans des endroits plus ou mois surveillés et protégés. Différents contrats signifiant des assassinats à réfléchir. Et il en aura des options, le tueur chauve.

Son instinct, qui lui permet de mettre en surbrillance les éléments importants, ne l'a pas quitté. Il peut toujours grimper, se faufiler, utiliser des cartes d'accès, se déguiser et même utiliser un gadget lui permettant de cracker les portes verrouillées électroniquement. Pas mal. Et il sait aussi se battre. Vous retrouverez un arsenal toujours aussi impressionnant, même si provoquer un accident reste un un délice de chaque instant. Et gare : on surveillera votre style.

Voici un petit rappel de ce que proposera le jeu sur les différents supports :

Sur les consoles de nouvelle génération, HITMAN 3 proposera une résolution 4K à 60 images par seconde avec prise en charge HDR. Le jeu sera doté de nombreuses améliorations apportées à l'animation et à l'IA et mettra en avant la technologie de foule de Glacier, permettant de générer jusqu'à 300 PNJ à la fois.



Les joueurs de HITMAN 3 peuvent importer les lieux des autres jeux de la trilogie et en rassembler ainsi plus de 20. Toutes les améliorations apportées au rendu, à l'animation et à l'IA introduites avec HITMAN 3 peuvent être appréciées dans les missions de trois jeux, faisant de HITMAN 3 l'expérience ultime pour profiter de toute la trilogie World of Assassination.



HITMAN 3 sera également compatible avec le PlayStation VR dès son lancement en janvier 2021. Cela concernera non seulement les niveaux de HITMAN 3, mais également tous les autres lieux de la trilogie World of Assassination que les joueurs pourront donc explorer en VR.

Hitman 3 arrive le 20 janvier prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One et Stadia. Uen version Cloud est prévue sur Nintendo Switch.