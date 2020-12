The Game Awards : Geoff Keighley précise le nombre de nouveaux jeux annoncés

L'immanquable cérémonie annuelle récompensant les meilleures productions vidéoludiques de l'année écoulée sera bientôt sur vos écrans. Et comme à-peu-près tous les jours, son hôte continue de faire monter la mayonnaise de nos attentes dans le domaine des WORLD PREMIERE.

À voir aussi : The Game Awards : Voici la liste des nommés pour les jeux de l'année 2020

Il y a quelques heures, le sémillant Geoff Keighley s'est prêté au jeu du Reddit Ask Me Anything. Il est comme ça, proche des gens et prêt à répondre à tout, le Geoff. Si bien sûr il ne peut pas dérouler le planning exact et nous gâcher les surprises qu'il nous réserve aux côtés, rappelons-le, des personnalités qui ont répondu présent, il a évidemment donné quelques informations sur un show, qui devrait une fois encore durer environ deux heures et demi.

ZÉRO FUITE, PLEIN DE JEUX

La première information d'importance, c'est le nombre de jeux présentés pour la première fois. En pré-show, il y aura 5 WORLD PREMIERE. Durant l'événement principal, Geoff Keighley indique que le nombre de jeux annoncés ou révélés pour la première fois dépassera la douzaine. Il y aura des AAA et des titres de plus petite envergure.

Partageant toujours son excitation au maximum, et expliquant qu'un de ses invités-présentateurs, qui reste à être annoncé, est littéralement un rêve le concernant, il ajoute fièrement que rien n'a fuité jusqu'ici.

il explique comment se déroulera la cérémonie, bouleversée par la pandémie :

La scène principale se trouve à Los Angeles, puis les nommé nous rejoiondront virtuellement. Nous avons le London Philarmonic qui nous accompagnera de Londres et quelque chose de cool depuis Tokyo également.

Mais que pourra-t-il se passer au Japon pendant The Game Awards 2020 ? Est-ce que Hideo Kojima a des choses à montrer ? Une autre représentation musicale ? Et pourquoi pas un concert du papa de Death Stranding ? L'année 2020 est loin d'être terminée, tout est encore POSSI... Ah non, c'est Lyn Inaizumi, voix de la B.O. de Persona 5, qui poussera la chansonnette.

Rendez-vous ce vendredi à partir de 1h00 du matin pour tout savoir sur les jeux les plus plébiscités de ces 12 derniers mois.