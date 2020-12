Razer lance ses écouteurs Hammerhead True Wireless Pro pour le jeu

Razer a lancé une nouvelle itération de ses écouteurs Hammerhead True Wireless qui, comme on peut s'en douter, sont avant tout à destination du joueur notamment grâce à ses particularités techniques.

Le duo d'écouteurs Hammerhead True Wireless Pro est en fait une version plus aboutie de la précédente, datant de 2019. Comme indiqué par le nom, il s'agit d'un modèle sans-fil qui est ici doté de commandes tactiles et d'une compatibilité avec l'assistance vocale, d'une connexion à faible latence Bluetooth 5.1 et d'une meilleure autonomie.

On notera que son design (voir dans notre galerie) et sa conception permettent une protection IPX4 à savoir contre les éclaboussures. Coté perf, les Hammerhead True Wireless Pro sont dotés d'une annulation active du bruit hybride pour annuler à la fois les bruits externes et internes indésirables. Cette solution est obtenue en incorporant deux microphones externes (feedforward) et deux internes (feedback) pour délivrer un son plus clair.

Pour le jeu

Ils possèdent aussi une fonction Gaming Mode qui permet une latence à 60 ms en Bluetooth 5.1. Plus classiquement ils ont une membranes de 10mm et une réponse en fréquence de 20-20kHz. Enfin ses écouteurs offrent une autonomie totale de 20 heures, avec 4 heures de charge sur les écouteurs et jusqu'à 4 recharges avec le boitier de rechargement USB-C.

Il faut compter 209 euros par chez nous.