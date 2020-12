eFootball PES 2021 Lite : La version free-to-play est disponible

Comme il est de coutume depuis quelques années, Konami propose aux joueurs qui n'auraient pas décidé d'acheter la version complète de son dernier simulateur footballistique une porte d'entrée gratuite.

eFootball PES 2021 LITE est désormais disponible sur PS4, Xbox One et PC. Cette version free-to-play du jeu de ballon rond de Konami sorti le 12 septembre dernier permet d'accéder au modes Match local, Coopération. Seuls six clubs y sont proposés pour l'unique stade qu'est le Neu Sonne Arena :

FC Barcelona

FC Bayern München

Juventus

Manchester United

Arsenal

Les autres modes permettent de retrouver les mêmes équipes et arènes que dans la version finale du jeu. Au passage, que l'on possède l'une ou l'autre, on peut toujours jouer en ligne. L'entraînement et le menu Modifier sont également intégrés.

Tu quoque MyClub

On trouve également d'autres divertissements, à commencer par le MyClub, un mode équivalent du FUT de FIFA où il est question de bâtir son équipe de rêve, dans son intégralité. Le MatchDay, compétitif et online, laisse participer à des événements compétitifs en lien avec la réalité, et ouvre vers l'eFootball Open, tournoi ouvert à tous.

Enfin, eFootball PES 2021 LITE est compatible avec le programme de points eFootball. Comme toujours, si après l'essai vous passez à la caisse, tout sera conservé.