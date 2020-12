Xbox Series X : Découvrez Lucid Odyssey, le court-métrage étrange signé Taika Waititi (Thor Ragnarok)

Xbox vient de diffuser une nouvelle vidéo promotionnelle pour le moins surprenante. Celle-ci se penche sur le slogan "Power you Dreams" qui accompagne la Xbox Series X et son contenu pourrait presque rivaliser avec

Nous sommes lundi, une journée durant laquelle on pense qu'on n'est pas forcément bien réveillé. Après avoir visionné le court-métrage ci dessus, réalisé par le fort talentueux Taika Waititi, metteur en scène de Thor : Ragnarok, de l'extraordinaire Jojo Rabbit et de quelques épisodes de The Mandalorian, vous aurez peut-être l'impression qu'une bonne nuit de sommeil vous tend les bras.

Et pour cause, Lucid Odyssey traite des rêves des joueurs. De la façon dont la console Next-Gen de Microsoft peut leur donner vie. Ici, il livre une interprétation des songes de Krystal "MoonLiteWolf" Holmes après avoir essayé la Xbox Series X. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez une forêt remplie de ballons, une baleine translucide et Master Chief en DJ à tête de chat.

Plusieurs partenariats

Cela semble farfelu. Et pourtant, c'est du sérieux, comme l'explique Josh Munsee, Senior Manager au marketing :

En utilisant les technologies les plus avancées d'enregistrement de rêves, des scientifiques ont mené des expériences sur les rêves conscients, afin de conserver et de déchiffrer les rêves de joueuses et de joueurs une fois que ces derniers avaient joué à la Xbox Series X. Nous avons ensuite établi plusieurs partenariats avec des artistes et créateurs mondialement connus, qui se sont inspirés de ces données pour créer une série de contenus que nous avons appelée "Made from Dreams". Elle s'inscrit dans la continuité de notre programme Power Your Dreams et met en avant la nouvelle génération de consoles Xbox, l'étoffe dont sont faits les rêves, littéralement.

Dans le même registre, on peut aussi découvrir qu'Odell Beckham Jr., joueur de football américain des Bronws de Cleveland, et Xbox ont conçu des manettes et des Nike Air Force 1 inspirées de ses rêves, que l'artiste Quention Deronzier a lui accouché de plusieurs oeuvres, Johanna Jasowska d'un filtre de réalité augmentée et que le joueur malvoyant BlindGamerSteve a hérité d'une aventure audio en 3D créée par le studio Big Orange.

Bref, on croit rêver.