Final Fantasy XIV : Buff du Moine, raid Eden... Les notes de la mise à jour 5.4, disponible demain

La mise à jour 5.4, intitulée Avenirs Réécrits, est la plus importante de Final Fantasy XIV pour cette fin d'année. Elle apportera de nouvelles quêtes d'intrigue, nouveaux raids, donjon, ainsi que de nouveaux équipements à obtenir.

Ce lundi 7 décembre à 11h00 du matin , le MMO de Square Enix est entré dans une longue période de maintenance, qui durera jusqu'à demain à la même heure. Ensuite, la mise à jour 5.4 sera déployée sur tous les serveurs et les joueurs pourront découvrir la suite de l'intrigue de Shadowbringers avec dix quêtes supplémentaires, ce qui vise aussi à introduire celle de la prochaine extension, prévue pour l'été 2021.

Cette mise à jour apporte aussi beaucoup de contenu qu'il sera possible de compléter pour obtenir des récompenses : nouveau raid d'Eden, quête de rôle, quêtes annexes, nouvelle quête du crossover avec NieR Automata et fin de la limite hebdomadaire d'équipement pour son second raid et deux quêtes des chroniques d'une nouvelle ère. Le défi irréel sera aussi le Nombril, après l'Amphithéâtre d'Akh Afah.

L'autre changement majeur de cette mise à jour, qui pourrait passer inaperçu au premier abord, est un buff important de la classe Moine, qui est plutôt délaissée depuis la sortie de Shadowbringers. La plupart de ses compétences ont vu leurs dégâts augmentés, ainsi que ses boosts. L'amélioration des dégâts en fonction de la position du Moine n'a pas été changée. Les autres classes de DPS de corps-à-corps ont aussi reçu quelques buffs, mais rien d'aussi important que pour le Moine.

Quelques chasses au trésor et expéditions de sous-marin ont aussi été ajustées, en plus de l'ajout d'items de toutes catégories : équipement, meubles, musiques et d'autres encore.

Les fans du Gold Saucer seront aussi servis avec de nombreux ajustements et l'ajout de tournois pour les Triple Triades. Les notes complètes se trouvent à cette adresse.