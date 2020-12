Naughty Dog : Neil Druckmann devient coprésident du studio

L'homme dont l'ombre plane sur les succès de Naughty Dog depuis plus de dix ans bien avait été promu vice-président il y a un peu moins de deux ans. Après une année chargée en émotions, le voilà qui continue de grimper.

À voir aussi : TEST de The Last of Us Part II : L'époustouflante synthèse d'une génération

Neil Druckmann a reçu un sympathique cadeau d'anniversaire, la veille de celui-ci. Ce vendredi 4 décembre, en effet, Evan Wells a tenu à communiquer des changements importants dans l'organigramme de Naughty Dog, impliquant une ascension pour celui qui l'avait rejoint en 2004.

Alors que nous bouclons une année chargée en défis nous traversons une pandémie mondiale, il y a eu aussi de bons moments. L'un d'eux pour Naughty Dog a été la sortie tant attendue de The Last of Us Part II en juin. Un autre se présente aujourd'hui alors que nous partageons d'autres formidables nouvelles concernant le studio.



Lors d'une réunion globale aujourd'hui, nous avons annoncé des promotions bien méritées :



Neil Druckmann me rejoint maintenant en tant que co-président de Naughty Dog, après avoir servi près de trois ans en tant que vice-président. De plus, nous accueillons Alison Mori et Christian Gyrling en tant que vice-présidents de Naughty Dog. Avant de devenir vice-présidente, Alison a été notre directrice des opérations et Christian a été notre co-directeur de la programmation. Nous avons une équipe incroyable chez Naughty Dog et le fait de pouvoir travailler aux côtés de chacun d'entre eux est particulièrement important par les temps qui courent. Je me sens fier de l'équipe lorsque je suis en mesure de reconnaître leurs réalisations et leurs contributions au studio. Veuillez vous joindre à moi pour tous les féliciter

Sûrement en train de chapeauter les prochains projets du studio, dont, vraisemblablement, une partie multijoueur pour The Last of Us Part II, Druckmann est également impliqué dans l'adaptation télévisée de cette licence qu'il a créée, pour le compte de HBO. Au terme des Game Awards 2020, il pourrait, en tant que co-président, repartir avec une dizaine de récompenses. Et passer maître du monde ?