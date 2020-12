Nintendo révèle le "Nintendo Monthly Rewind," une émission mensuelle sur son actualité

Après les Nintendo Direct et les Nintendo Direct Mini, continue d'étoffer son catalogue d'émissions et dévoile un tout nouveau format. Cette fois, il n'est pas question d'annonces plus ou moins tonitruantes mais d'un rappel de l'actualité.

À lire aussi : Nintendo annonce la fermeture des serveurs de Super Mario Maker

Nintendo of America vient de diffuser le tout premier numéro du Nintendo Monthly Rewind, sa nouvelle émission entièrement consacrée à son actualité du mois précédent. Le mois de décembre venant de commencer, cette émission inaugurale traite de l'actualité du constructeur japonais pour le mois de novembre 2020.

S'il est évidemment question des sorties de jeux sur Nintendo Switch dans cette émission, le Nintendo Monthly Rewind aborde également les mises à jour de ses jeux mobile, les sorties de produits dérivés ainsi que la mise en ligne de démos.

Format utile ?

L'idée est donc clairement de proposer un rappel à la fois rapide et relativement exhaustif de ce qui s'est passé au cours des semaines précédentes du côté de Big N. Et de toute évidence, les annonces resteront la chasse gardée des Nintendo Direct (et des révélations faites à la surprise générale).

À l'heure où sont écrites ces lignes, seule la version américaine de ce premier Nintendo Monthly Rewind a été mise en ligne. Rien n'indique pour le moment si la firme de Kyoto compte diffuser des versions de cette émission adaptées aux différents territoires.

Que pensez-vous de ce nouveau format ? Le trouvez-vous utile ? Êtiez-vous déjà au courant de tout ce qui est évoqué dans cette émission ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.