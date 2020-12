Microsoft met des chiens dans Halo, Minecraft et Flight Simulator dans sa vidéo de Noël

Une expression populaire sur le web anglo-saxon affirme que "the Internet is made of cats" ("Internet est composé de chats" en français). Et il est difficile de la faire mentir tant les photos, mèmes et autres vidéos des ingrats félins pullulent sur la toile. Pour sa publicité de fin d'année, Microsoft a fait le choix de prendre les Internets à revers et de mettre en vedette le meilleur des animaux de compagnie, le très justement surnommé "meilleur ami de l'homme."

Microsoft vient de mettre en ligne sa "Publicité des Fêtes de fin d'année," intitulée "Find Your Joy (A Dog's Dream)." Dans cette dernière, le géant américain met en avant les différents produits et services qu'il propose aux consommateurs. Et il le fait sous la forme d'une histoire mettant en scène un chien nommé Rufus.

Rufus a envie de passer du temps avec ses maîtres mais ces derniers sont tous occupés par des produits proposés par Microsoft : un joue à Halo, une autre joue à Minecraft, une autre participe à une réunion sur Teams, etc. Et malheureusement pour lui, il n'a pas non plus la possibilité d'aller jouer avec un de ses congénères à cause de la distanciation sociale.

Microsoft est partout

Frustré de ne pas pouvoir retrouver son ami chien, Rufus finit par s'endormir. Et dans son sommeil, il s'imagine transporté dans les univers pour lesquels ses maîtres le délaissent : Halo, Minecraft, Flight Simulator, etc. Les plus fins observateurs remarqueront au passage que la console utilisée par le joueur dans cette publicité est la Xbox Series S et non pas la Xbox Series X. Ce spot étant destinée au grand public, il s'agit d'une preuve supplémentaire de l'importance de cette machine aux yeux du constructeur.

Même si l'histoire racontée ici est au fond plutôt triste (pour Rufus), il faut bien admettre que voir un chien rapporter une grenade sur le point d'exploser à Master Chief comme s'il s'agissait d'une simple balle est plutôt amusant. Et pour Microsoft, l'idée est de montrer que ses produits et services permettent aux gens de se retrouver virtuellement en ces temps de distanciation sociale et autres confinements.