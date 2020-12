Cyberpunk 2077 PS4 : Non le patch Day-One ne pèse pas 56 Go

Cyberpunk 2077 doit faire son arrivée prochaine dans les étales de France et de Navarre dans pile une semaine et forcément les spéculations vont bon train concernant son patch day-one sur consoles. Une rumeur veut même que ledit patch fasse carrément... 56 Go sur PS4 ! Monumentale erreur.

À voir aussi : PS5 Pro : Un brevet de Sony évoque une console "haut-de-gamme" plus puissante

La rumeur a commencé à enfler lorsqu'une image a fait surface sur Twitter sur le compte d'un utilisateur PlayStation 4 ayant eu le titre en avance. Rapide déduction fut faite, uniquement d'après l'image que le patch Day-One pesait la bagatelle de... 56 Go !

#Cyberpunk2077 Collector's Edition for the PS4 has arrived to a fan's home and says day one patch is 56GB. pic.twitter.com/a6gac4haa1