Medal of Honor Above and Beyond présente son multijoueur en vidéo

Disponible très bientôt, Medal of Honor Above and Beyond s'offre une bande annonce de gameplay pour son multijoueur qui représente semble t-il un gros morceau du jeu.

Qui aurait pu croire il y en encore quelques années que nous aurions eu droit à un volet de la saga Medal of Honor en réalité virtuelle ? C'est désormais chose faite, du moins faut t-il encore patienter jusqu'au 11 décembre 2020.

Le mode multijoueur en question permettra de s'écharper sur des modes très classiques comme les fidèles Match à mort et Match à mort par équipe ou encore le mode Domination. Le jeu est compatible avec les casques HTC Vive, Oculus Rift, et Valve Index. Notons tout de même du crossplay possible entre Oculus et Steam.

Medal of Honor Above and Beyond se déroule comme vous avez pu le deviner pendant le Seconde Guerre Mondiale et le titre vous met dans la peau d'un agent du Bureau des services stratégiques (Office of Strategic Services ou OSS), le fameux service d'espionnage américain qui donna naissance à la CIA en 1945.