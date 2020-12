Cyberpunk 2077 : Le mode Photo se profile en vidéo

On pourrait croire qu'à l'approche de Cyberpunk 2077 tout a été dit à son sujet et qu'il ne reste plus qu'aux joueurs à le prendre en mains. Mais non, tel le professeur Rollin, CD Projekt RED a toujours quelque chose à dire. Et montrer

Si vous avez suivi l'affaire depuis le début, vous vous rappelez forcément du tout premier trailer d'annonce de Cyberpunk 2077, en 2013. Le morceau Bullets d'Archive en habillage sonore, ce court clip nous faisait graviter autour d'une scène de violence semi-figée dans une des travées de Night City. De quoi faire de jolis fonds d'écran. Le jeu final vous proposera de faire sensiblement la même chose.

Machine à wallpaper

Envie de capturer un panorama, saisir un instant cool d'une échauffourée ou juste de rendre hommage à la ravissante Judy Alvarez ? Le mode Photo dévoilé du RPG en monde ouvert qui excite les foules proposera de faire un arrêt sur image quand vous le désirerez et de vous prendre pour un passionné de photographie.

Comme dans beaucoup de jeux modernes, vous pourrez changer d'angle, modifier la profondeur de champ, le grain, ajouter des filtres et des même des stickers. Et il sera même possible de changer de pose pour louer le Soleil. Eh oui, en 2077, la darksoulisation des esprits n'est pas terminée.

Cyberpunk 2077 sera, au cas où vous auriez pu l'oublier, ça arrive, personne ne vous en veut, c'est la vie, disponible officiellement le jeudi 10 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les versions natives PS5 et Xbox Series X|S arriveront en 2021.