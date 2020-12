La manette sans-fil Xbox Series est à 49,99€ seulement chez Cdiscount !

Pour profiter à fond de vos nouveaux jeux à découvrir sous le sapin de Noël, encore faut-il être bien équipé ! Ça tombe bien : Cdiscount vous propose les meilleures manettes de la nouvelle génération à un prix complètement fou !

Que vous ayez craqué pour les toutes nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S, ou que vous restiez fidèle à votre bonne vielle Xbox One, Cdiscount vous propose de découvrir la dernière manette sans fil de Microsoft, pour un confort de jeu optimal, salué par la critique.

Un véritable concentré de technologie

Fruit de plusieurs années de recherche, la manette sans fil Xbox est compatible avec les deux dernières générations de consoles et vous offre grâce à son design résolument moderne un confort encore jamais vu. En ce moment, les modèles Carbon Black et son noir intense et Robot White éblouissants sont proposés au prix complètement fou de 49,99 euros sur Cdiscount, au lieu de 59,99€ soit une économie immédiate de 10 euros !

Ne manquez pas cette occasion unique de donner une nouvelle dimension à votre jeu, grâce à ce véritable concentré de technologie. Avec ses surfaces texturées antidérapantes, la manette sans fil Xbox Series offre un confort de jeu accru et un meilleur contrôle, pour ne jamais vous laisser tomber durant les moments importants.

Une manette qui s'adapte à toutes les situations

Grâce à Cdiscount, offrez-vous une manette qui s'adapte à tous vos besoins : avec la personnalisation de boutons via l'application Xbox Accessoires, trouvez votre propre configuration. La manette se plie désormais à vos moindres désirs, et s'adapte ainsi à tous les styles de jeu et tous les profils de joueurs.

Passez dès aujourd'hui à la vitesse supérieure, et profitez des nombreux apports technologiques de la manette la plus plébiscitée par les joueurs. Partagez vos meilleurs moments de gloire grâce au tout nouveau bouton "Share", ou découvrez l'incroyable précision de la nouvelle croix multidirectionnelle.

L'essayer, c'est l'adopter !

Vous avez la bougeotte ? Aucun problème : grâce à la double technologie Xbox sans fil et Bluetooth, votre nouvelle manette préférée se connecte facilement d'un appareil à l'autre ! D'un seul geste, passez de votre console Xbox Series à votre PC Windows 10 ou même votre appareil Android. Avec Cdiscount, profitez d'un prix incroyable pour vous offrir LA manette qui vous accompagnera désormais partout, tout le temps.

Pour seulement 49,99 euros, faites un bond dans une toute nouvelle génération, et découvrez le meilleur de la technologie au creux de vos mains. L'essayer, c'est l'adopter : rejoignez dès maintenant des millions de joueurs convaincus. C'est sûr : vos parties ne seront plus jamais les mêmes !

Tous les avantages Cdiscount

Profitez de la livraison gratuite, et faites-vous livrer chez vous ou dans le point retrait de votre choix, ou découvrez le paiement en douceur en quatre fois, pour découvrir dès aujourd'hui le confort sans égal de la manette Xbox sans fil nouvelle génération.

Avec Cdiscount, vous avez même le droit de vous tromper : grâce à l'option "satisfait ou remboursé", testez votre produit, et renvoyez-le s'il ne vous convient pas. Cdiscount vous le remboursera ! Encore mieux : profitez des avantages Cdiscount et payez votre achat en quatre fois, même avec la livraison express.

