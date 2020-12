MAJ Switch et Xbox, FIFA 21 PS5 et XBS, Immortals Fenyx Rising... C'est La Quotidienne #36

Ciel, nous sommes déjà mardi ! Heureusement pour vous, La Quotidienne de Gameblog est toujours là, fidèle au rendez-vous, pour vous permettre de rattraper en quelques minutes l'actualité des dernières 24 heures, et oublier que le weekend est encore bien trop loin.

La Switch et l'écosystème Xbox se mettent à jour et dévoilent plein de nouvelles fonctionnalités, la nouvelle licence d'Ubisoft Immortals Fenyx Rising espère voler un peu plus près du soleil et FIFA 21 se dévoile dans sa version next-gen : voilà le menu de ce nouveau numéro de La Quotidienne !

Rappel du menu et de la Question du Jour

AU SOMMAIRE de CETTE EMISSION #36 :



La Switch et tous les modèles de Xbox mettent leur système d'exploitation à jour, et il y a de la nouveauté

Jeu du jour : Immortals Fenyx Rising , quand Ubisoft mélange Breath of the Wild avec Assassin's Creed Odyssey

