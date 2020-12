The Game Awards : Road 96, le nouveau jeu de Yoan Fanise s'annonce en vidéo

Après avoir réglé par deux fois son compte à la Première Guerre Mondiale via Soldats Inconnus et 11-11 : Memories Retold, on aurait pu penser que le jovial Yoan Fanise reste accroupi dans les tranchées, sa thématique meurtrière chevillée au corps. Les Game Awards 2020 nous auront donné l'occasion de découvrir qu'il n'en était rien.

Le studio montpelliérain DigixArt vient en effet de cocher la case WORLD PREMIERE en levant le voile sur Road 96, une aventure narrative en forme de road-movie procédural, qui nous conduira sur l'asphalte de l'état dictatorial de Petria, afin d'échapper à de mystérieux assaillants, et de passer cette fichue frontière. Qui a dit "Life is Strange 2" ?

Sur la route encore, encore

Cette première bande-annonce aura été l'occasion de découvrir une ambiance ancrée dans les années 1990, et des situations qui se renouvelleront à chaque fuite vers la liberté, comme l'explique le directeur créatif :

Pour notre troisième jeu, nous avions envie de transposer l'atmosphère des road movies, un genre que j'aime particulièrement, en jeu vidéo. Notre objectif principal est de faire vivre au joueur le côté aléatoire des rencontres et de l'emmener dans un voyage émotionnel qui lui est propre. Après avoir longuement prototypé le jeu, nous avons réussi à créer un système narratif puissant et très prometteur.

Le studio nous promet un voyage au coeur de l'été, dans lequel le joueur devra aux commandes d'un ado sans le sou dévoiler le vrai visage des gens rencontrés lors de son périple, et l'on devrait ainsi voguer de motel en parc nationaux, non sans filer ici et là un coup de main aux automobilistes moins chanceux.

Si Road 96 espère rouler sa bosse en 2021 sur PC et Google Stadia, précisons tout de même que la bande-son bien dans les années 1990 sera signée du DJ et compositeur français Simon Delacroix, plus connu sous son nom de scène The Toxic Avenger.

Alors, prêt à reprendre la (moitié) route ?