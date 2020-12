The Game Awards : L'invité musical de l'édition 2020 va peut-être nous perdre

Ceux qui ont trop tendance à traîner leurs guêtres numériques sur un bref réseau social ne le savent que trop bien : d'ici quelques jours, le très médiatique Geoff Keigley remettra seul en scène les Game Awards aux jeux les plus marquants de l'année. Et comme chaque année, la musique devrait une nouvelle fois être l'honneur, Covid-19 ou non.

Malgré la nationalité canadienne de son présentateur, c'est bien un show à l'américaine qui récompensera entre deux pages de publicité les grands jeux de cette curieuse année 2020. Et si certaines catégories ne profitent malheureusement pas de la même lumière que les autres, la meilleure bande-son de l'année donne toujours l'occasion d'ouvrir une parenthèse un brin plus artistique.

Days of Future Passed

Cette année, le jury et le public auront à départager DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps et The Last of Us Part II. Mais cette parenthèse musicale ne saurait être complète sans la présence d'invités du même acabit, et c'est ainsi qu'après Lena Raine et le Game Awards Orchestra, c'est le chanteur du groupe Pearl Jam Eddie Vedder qui passera une tête :

#TheGameAwards Performer Announcement:



We're so honored to welcome Eddie Vedder from @pearljam who will be performing this year.



Watch the free global livestream on Thursday, December 10.https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/jdAYdvSabU - Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 30, 2020

Les plus observateurs d'entre vous auront peut-être déjà fait le rapprochement entre le frontman du groupe de grunge de Seattle et la présence du morceau Future Days au sein de The Last of Us Part II, ô combien lourd de sens. Mais officiellement, nous n'en savons rien.

Rappelons aux plus courageux d'entre vous que l'édition 2020 des Game Awards se tiendra dans la nuit du 10 au 11 décembre prochain, à partir de 1h00 du matin, et que Gameblog fera comme chaque année partie du jury.