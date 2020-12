Cyberpunk 2077 parle transferts de sauvegardes vers les PS5 et Xbox Series X|S

Cela va devenir vrai dans neuf jours très exactement. Le commun des mortels pourra commencer à se balader dans les rues de Night City, sur PC et consoles. Pour celles et ceux qui auraient des velléités de changer de génération en cours partie, CD Projekt RED a un message.

Aucune inquiétude à avoir, joueurs PS4 et Xbox One. le studio polonais derrière l'un des jeux les plus attendus de la décennie a tout prévu pour que les parties commencées sur PS4 et Xbox One continuent sur PS5 et Xbox Series X|S.

Attention joueurs consoles !



Si vous commencez à jouer à Cyberpunk 2077 sur PS4 ou Xbox One, vous serez en mesure de continuer à jouer sur la console Next-Gen de la même famille. Voici comme fonctionnera le cross-save :



La fonction Smart Delivery vous permet de reprendre votre partie sur Xbox Series X|S là où vous l'aviez laissée sur Xbox One.



Assurez-vous d'être bien connecté à Internet pour que vos données sauvegardées soient stockées dans le cloud, ou connectez votre Xbox One et votre Xbox Series X/S au même réseau et utilisez l'option de transfert de votre système réseau.



Si vous jouez sur PlayStation 4, vous pourrez continuer votre partie sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité.



Cela signifie également que vos fichiers de sauvegarde PlayStation 4 seront compatibles avec la PlayStation 5, et que vous pourrez reprendre le jeu là où vous l'avez laissé (à condition d'utiliser le même compte PlayStation).



Il y a 3 méthodes possibles :

1. Connectez-vous à votre compte PlayStation Plus et téléchargez vos sauvegardes, ou

2. Transférez vos données via un câble LAN ou une connexion sans fil (WiFi), ou

3. Utilisez un périphérique de stockage pour copier et transférer vos sauvegardes sur le même compte PSN sur PlayStation 5.

Et sur PC et Stadia, la manipulation sera assez différente, puisqu'il faudra débrancher l'alimentation de votre box Internet trois fois et danser autour... Ah ! Je vous ai bien eu.

Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, donc. Les versions PS5 et Xbox Series X|S sont pour 2021.