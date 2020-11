Super Nintendo World : Date d'ouverture officialisée, des images et vidéo diffusées

Cela fait plus de cinq ans que Nintendo et Universal ont annoncé l'ouverture d'une zone entièrement consacrée à Mario et compagnie aux Universal Studios Japan. Prévu pour ouvrir juste avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le Super Nintendo World a, comme de nombreux autres projets, été retardé par la pandémie de COVID-19. Le parc d'attractions semble cependant assez confiant pour confirmer une nouvelle date d'ouverture précise.

Lorsqu'Universal a annoncé le report de l'ouverture du Super Nintendo World, il a indiqué que cette dernière devrait finalement avoir lieu au printemps 2021. Si tout se passe bien, et l'année 2020 a montré qu'il ne faut jamais crier victoire trop vite, la zone 100% Nintendo des Universal Studios Japan ouvrira un peu plus tôt que ça. En effet, le parc d'attractions japonais vient d'annoncer que le Super Nintendo World ouvrira finalement le 4 février 2021. De nouvelles photos officielles du parc sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Mario Kart (presque) en vrai

En marge de l'annonce de cette nouvelle date d'ouverture, Universal a convié des médias japonais à venir découvrir le Super Nintendo World, et plus particulièrement son attraction Mario Kart : Koopa's Challenge en avant-première. Cette attraction sur rails combine manège à sensations "traditionnel" à la réalité augmentée. Chaque "wagon" est composé de quatre karts, chacun équipé de son propre volant. Chaque visiteur est quant à lui équipé de son propre casque de réalité augmentée et a donc l'impression de piloter son kart.

Deux pistes fonctionnent en simultané et l'attraction simule la participation à une vraie course de Mario Kart. D'après les premiers retours, l'attraction tient compte de la victoire ou de la défaite du participant et l'expérience change d'une course à l'autre. D'après Kurumi Mori de Bloomberg, Universal et Nintendo travaillent sur cette attraction depuis six ans.

Encore des questions

Dans son reportage vidéo, la journaliste explique que le Super Nintendo World est relativement petit et elle s'interroge sur les conditions dans lesquelles les visiteurs vont pouvoir découvrir la zone lorsqu'elle sera ouverte au public. Elle se demande également comment va fonctionner l'interactivité promise par Universal et Nintendo et comment Universal va garantir les bonnes conditions sanitaires de l'ensemble.

À noter également qu'elle affirme dans son reportage qu'Universal travaille déjà sur une extension du Super Nintendo World consacrée à Donkey Kong. Des rumeurs et autres fuites ont déjà évoqué cette extension par le passé mais sa date d'ouverture n'a pas encore été communiquée par les responsables du parc d'attractions. De nombreuses questions sont donc toujours en suspens à l'heure actuelle.

Pour rappel, Universal prévoit également de proposer des zones similaires au sein des Universal Studios Hollywood, Orlando et Singapour. Ces dernières n'ont pas encore de date d'ouverture précises et les travaux du parc d'Orlando ont totalement été interrompus pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de COVID-19.