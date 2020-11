GOG : Plus de 2.600 offres jusqu'à -90% avec les soldes Black Friday et Cyber Monday

Ce vendredi 27 novembre 2020 et ce lundi 30 novembre 2020 sont des journées particulières. Vous l'avez peut-être lu ailleurs, mais nous sommes assaillis par le Black Friday et le Cyber Monday, où les prix sont plus doux. GOG vous propose donc un week-end rempli de soldes.

D'autres boutiques ont déjà commencé, il fallait bien que celle de CD Projekt s'y mette aussi. Les offres Black Friday sont bel et bien lancées et permettent de "faire des affaires", comme on dit. GOG évoque plus de 2.600 offres, dont des ventes flash dont il vaut mieux que vous preniez connaissance immédiatement, étant donné leur caractère éphémère.

Et tout cela n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a TELLEMENT d'autres opportunités à saisir en vous rendant sur cette page et surveillant chaque jour.

Les offres du Black Friday de GOG prennent fin le mardi 1er décembre à 15h.