Les nouveaux PlayStation Awards auront lieu le 3 décembre

Le COVID-19 n'aura pas la peau de toutes nos habitudes. Celle qui voit Sony organiser une petite sauterie pour célébrer les jeux parus durant l'année écoulée résiste, et prouvera qu'elle existe dans quelques jours. En streaming, bien évidemment. Et avec des changements.

Les PlayStation Awards sont morts. Vive les PlayStation Partner Awards. Pour l'année 2020, l'événement organisé depuis 1994 change donc de nom pour signifier que de nouvelles récompenses seront offertes.

Les PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asia se tiendront le jeudi 3 décembre à partir de 11h00 heure de Paris. La cérémonie sera à suivre sur la chaîne YouTube officielle PlayStation japonaise, avec sous-titres anglais.

De nouveaux prix

Les prix décernés pour avoir dépassé le million ou le demi-million d'exemplaires cèdent leur place à une nouvelle forme de reconnaissance. Ainsi, le Grand Award se voit décerné aux trois meilleurs titres développés dans les régions Japon / Asie avec les ventes mondiales les plus élevées entre octobre 2019 et septembre 2020. Le Partner Award est quant à lui attribué aux jeux développés dans la région Japon / Asie avec des ventes mondiales de premier plan entre octobre 2019 et septembre 2020 *, avec "des résultats d'activité particulièrement remarquables".

Enfin, le Special Award est décerné aux titres développés par des créateurs extérieurs à la région Japon / Asie qui ont réalisé les ventes les plus élevées dans la région Japon / Asie d'octobre 2019 à septembre 2020 et à ceux développés dans la région Japon / Asie en collaboration avec SIE Worldwide Studios qui ont réalisé les ventes mondiales les plus élevées d'octobre 2019 à septembre 2020. Comptez sur nous pour vous donner les noms des gagnants le jour J.