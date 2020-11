Nvidia RTX 3060 Ti : De nouveaux benchmarks dévoilent les performances du GPU

Comme toujours le site VideoCardz possède des informations que beaucoup n'ont pas (très fiables, comme toujours). Cette fois elles concernent précisément les RTX 3060 Ti avec un benchmark... en fuite.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Night City enclenche le RTX de Nvidia, nouvelles configs révélées

VideoCardz a en effet collecté des benchmarks sur les fameuses RTX 3060 Ti qui devraient normalement sortir le 2 décembre prochain. Le site explique même que d'après leurs sources les détaillants devraient avoir plus de stock que d'habitude (plus que pour la pauvre RTX 3080 et autre 3070 en tout cas).

Coté benchmark la carte obtient un score de 30 706 points sur 3DMark Fire Strike ; à titre de comparaison sachez que la RTX 3070 obtient quant à elle un score de 34 200 points et la RTX 2080 Super 28 980 points. On aurait donc selon ces informations (non officielles) une RTX 3060 Ti dotée d'une puissance brute supérieure à une 2080 Super.

Le Benchmark 3Dmark Time Spy vient confirmer le tout avec une RTX 3060 Ti à 12 175 points, une RTX 3070 à 13 740 points et une 2080 Super à 11 640 points. Une différence qui n'est pas non plus énormissime mais qui est tout de même une plus-value très intéressante.

Le prix serait lui en-dessous des 400 dollars (certains pensent à 399 dollars, comme toujours).