PS5-Switch-PS4 : Les temps de chargement de Persona 5 Scramble comparés

Comme les personnes intéressées par la PS5 le savent, la nouvelle console de Sony est compatible avec les jeux PS4. Et si quelques uns de ces derniers bénéficient d'améliorations spécifiquement ajoutée au jeu dans l'optique d'une utilisation sur PS5, la plupart d'entre eux se contentent de tourner tels quels sur la nouvelle console. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avantage à tirer de leur utilisation sur PS5.

Tandis que les fans occidentaux de Persona continuent d'attendre une annonce de la sortie de Persona 5 Scramble de ce côté de la planète, les joueurs japonais peuvent en profiter sur Switch et PS4 depuis février dernier. La PS5 étant quant à elle disponible dans le monde entier depuis plusieurs jours, cela signifie que les possesseurs du jeu et de la nouvelle console peuvent lancer le premier sur la seconde. Et cela a donné une idée à un YouTubeur surnommé "Faz."

Sur sa chaîne, le vidéaste a en effet réalisé un montage dans lequel il compare les temps de chargement du jeu d'Atlus lorsqu'il tourne sur PS5, PS4 et Nintendo Switch. Cette vidéo permet de faire plusieurs constats. Le premier est les temps de chargement sur Switch sont beaucoup plus longs que sur les autres plates-formes. Le second est que même sans mise à jour PS5 spécifique, les temps de chargement sont sensiblement raccourcis sur la nouvelle console grâce au SSD de celle-ci.

Pas le temps d'attendre

Pour ceux qui prendraient le temps de lire ces lignes avant de lancer la vidéo, "Faz" compare les temps de chargement à différents points du jeu : lancement du jeu depuis le menu de la console, chargement d'une sauvegarde, déplacement d'une zone à une autre, lancement d'une mission, etc. Il apparaît que dans certains cas, les temps de chargement ne sont plus que des transitions instantanées entre deux écrans différents. Cet exemple souligne donc l'intérêt que peuvent tirer les joueurs de jeux PS4 "non-optimisés" sur PS5 s'ils décident d'y jouer sur cette dernière.

Aux dernières nouvelles, Persona 5 Scramble est n'a pas encore de date de sortie annoncée sur les PS4 et Switch européennes. Des fuites et autres bruits de couloir évoquent cependant une sortie en février prochain.

D'importantes différences en matière de temps de chargement peuvent-elles vous inciter à vous procurer une version d'un jeu plutôt qu'une autre ? Des situations de ce type peuvent-elles vous inciter à attendre d'avoir une PS5 avant de jouer à des jeux PS4 que vous n'avez pas encore eu le temps de faire ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.