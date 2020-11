Neo The World Ends With You : Le compositeur Ishimoto annonce fièrement son retour

À la surprise générale, Square Enix dévoilait plus tôt dans la semaine la suite de The World Ends With You, le jeu qui avait su charmer notre bon RaHaN avec son trait saillant, mais aussi grâce à son ambiance J-Pop bien dans le ton.

Bonne nouvelle : le compositeur de l'original sera bel et bien de retour avec NEO : The World Ends With You ! C'est Takeharu Ishimoto en personne qui l'a annoncé sur un certain réseau social :

Je serais responsable des musiques de ce nouveau TWEWY. Peu importe la tendance du moment, je ferais de mon mieux pour voir les choses en grand !

Les aventuriers qui traînent leurs guêtres fashion du côté du 104 de Shibuya pourront donc retrouver l'ambiance électro-rock et vocale du jeu de 2007 qui avait contribué à forger son identité. Une fois de plus, ce sont les Ex-Girl qui avaient raison : on va encore parler de... musique pop !

Après avoir participé aux compositions de Final Fantasy X, Kingdom Hearts II, ou les nombreux épisodes de la Compilation of Final Fantasy VII, Ishimoto avait choisi de devenir freelance en 2017, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à travailler exclusivement avec son ancien employeur Square Enix, comme ce fut notamment le cas pour Kingdom Hearts III.

NEO : The World Ends With You saura-t-il se montrer à la honneur de son illustre aîné ? Réponse à sa sortie, annoncée pour l'été 2021 sur PS4 et Switch.