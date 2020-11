PS5 : Un des principaux groupes de spéculateurs justifie ses actions et n'a "aucun regret"

Plus tôt cette semaine, un article, relayé par Gameblog, révélant les méthodes employées par les spéculateurs pour s'approprier des milliers de PS5 au Royaume Uni a fait parler dans le monde entier. Bien évidemment, la chose a généré de très nombreuses réactions négatives. De leur côté, les spéculateurs concernés ne regrettent rien.

Dans l'article de Business Insider consacré aux pratiques et à la professionnalisation des spéculateurs, un des groupes ayant fait son activité professionnelle de l'obtention de produits recherchés en quantités industrielles pour des revendeurs particuliers était explicitement mentionné. Ce groupe, "CrepChiefNotify," y affirmait avoir jusqu'à présent réussi à garantir près de 3.500 PS5 à ses clients, eux aussi spéculateurs.

Comme le rapporte le site VGC, "CrepChiefNotify" a décidé de réagir sur sa page Facebook aux réactions négatives générées par l'article de Business Insider. Sur cette dernière, le groupe affirme avoir permis à ses clients européens d'engranger plus de deux millions de livres sterling (environ 2,24 millions d'euros) de bénéfices jusqu'à présent. Et il utilise la crise sanitaire mondiale actuelle pour justifier sa manière d'agir :

De nombreux membres de notre communauté ont été congédiés, licenciés, ou se retrouvent désavantagés à cause de la pandémie. Ces personnes ont réussi (grâce à la spéculation permise par "CrepChiefNotify") à payer leurs factures, mettre de la nourriture sur la table et acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants. C'est peut-être malheureux qu'un enfant ne trouve pas de PS5 sous le sapin à Noël, mais un autre enfant n'aurait peut-être rien trouvé du tout (sans nous). Nous n'avons aucun regret. S'il ne peut pas être exclu que certains spéculateurs utilisent cette pratique en complément ou en remplacement de leur activité professionnelle habituelle, il faut garder à l'esprit qu'un spéculateur qui va récupérer dix PS5 doit, avant tout profit, être en mesure de dépenser 5.000 euros pour se procurer les consoles qu'il souhaite revendre. Il est donc légitime de se demander quelle personne en grande difficulté financière a 5.000 euros à dépenser pour acheter des consoles à revendre.

De plus, les spéculateurs en bande organisée comme "CrepChiefNotify" agissent depuis de nombreuses années, dans le monde des sneakers par exemple. Il est donc délicat d'utiliser la pandémie de COVID-19 pour expliquer cette manière de faire.

Un travail manuel ?

À noter au passage que "CrepChiefNotify" dément son utilisation de bots pour récupérer toutes ces PS5, ce qu'avait pourtant laissé entendre un de ses responsables dans l'article original. Selon le groupe, de tels résultats sont uniquement le fruit de leur organisation et de leur préparation :

Nous avons bien sûr l'avantage (sur des consommateurs normaux) grâce à notre savoir et nos moniteurs. Mais cela correspond simplement au fait d'être préparé. La hype autour de la PS5 a débuté en octobre dernier avec la phase de précommandes. Nos membres ont été informés d'être prêts à acheter à notre signal. Nous étions préparés, nos moniteurs étaient prêts et le jour J, 1.000 consoles ont été obtenues. Le véritable chaos a débuté le jour de la sortie. Une fois de plus, nous avons préparé le groupe, informé tout le monde du potentiel (commercial) et nous étions prêts au signal. Le jour est venu et nos membres ont fait leur festin. 2.472 consoles ont été obtenues ce jour là, sans aucun bot contrairement à ce qu'affirme les médias. Tout était manuel. Sachant que certains spéculateurs ont réussi à se procurer plusieurs dizaines de consoles, et vue la vitesse à laquelle les PS5 partaient, il est difficile d'imaginer qu'une personne seule puisse réussir à acheter simultanément plusieurs PS5 (sans être équipée de plusieurs ordinateurs et aidée par des amis). D'autant plus que des clients traditionnels, prêts eux aussi le jour J à l'heure H ont rencontré de grandes difficultés à se procurer ne serait-ce qu'une seule PS5.

À noter également que "CrepChiefNotify" continue de faire la promotion de ses services sur sa page Facebook et promet à ses clients de faire de "l'argent facile." Le groupe vient par ailleurs d'étendre son activité aux États-Unis. Le groupe et les autres spéculateurs de ce type n'ont donc pas fini de faire parler d'eux.

Que pensez-vous de cette réponse de "CrepChiefNotify" ? Trouvez-vous que sa justification se tient ? Et le croyez-vous quand il affirme qu'il agit sans l'aide de bots ?