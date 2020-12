Le mythologique Immortals Fenyx Rising s'envole à la Fnac

Après la série des Assassin's Creed, voilà l'heure de Immortals Fenyx Rising, une aventure signée Ubisoft digne des plus grandes épopées mythologiques ! Et vous verrez que les inspirations ne manquent pas !

Cet article est un contenu sponsorisé

Immortals Fenyx Rising disponible à la Fnac donne en effet vie à une grande aventure mythologique. Vous y incarnez Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d'un triste sort.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de combattre des créatures légendaires, mais également de maîtriser les pouvoirs des dieux tout en affrontant Typhon, le plus redoutable Titan de la mythologie grecque, dans un combat forcément titanesque.

Un monde à la Breath of the Wild

En effet, le destin du monde est en jeu... Et vous représentez le dernier espoir. Immortals Fenyx Rising apporte un véritable vent de fraîcheur au genre action-aventure en monde ouvert, grâce à ses combats dynamiques, mais aussi ses mystérieux puzzles et énigmes qui ne sont pas sans rappeler celles d'un Breath of the Wild, sans oublier ses histoires inspirées de la mythologie grecque.

Ici vous allez pouvoir parcourir librement un monde magnifique, aux inspirations picturales, et utiliser de surpuissants pouvoirs offerts par les dieux pour vaincre les redoutables monstres mythiques. Il va sans dire que des épreuves périlleuses vous attendent, mais vos exploits héroïques se feront ressentir dans le monde entier et pour l'Eternité.

Les pouvoirs des Dieux

Mais comment devenir un demi-dieu (ou plutôt demi-déesse) ? Simple : les dieux de l'Olympe justement vous ont gentiment affublé des ailes de Dédale, mais aussi de l'épée d'Achille, de l'arc d'Ulysse et plus encore, sans oublier des pouvoirs légendaires qui vous aideront dans votre quête.

Ces pouvoirs ne seront pas de trop pour affronter des bêtes légendaires comme des Cyclopes, Méduse ou le Minotaure, sans oublier le corrompu Achille. Sur terre ou dans les airs, les combats sont vivants et dynamiques, en combinant habilement vos dons divins et vos armes. Un monde ouvert d'une beauté légendaire vous attend. Franchissez, escaladez ou explorez par les airs sept régions uniques, toutes inspirées par les dieux. Au programme, des puzzles complexes à résoudre, grâce à vos capacités spéciales, qui vous permettront d'améliorer votre puissance et vos compétences.

Il vous est également possible de personnaliser l'apparence de votre héroïne et de découvrir de nouvelles armures et équipements inspirés de la mythologie grecque, tout comme la création d'objets ou encore l'amélioration de votre équipement, pour un mythe parfait !