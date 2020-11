Xbox lance ses promotions de fin d'année : Jeux et manettes à prix réduits

L'approche des fêtes de fin d'année, durant lesquelles nous espérons que vous ferez le plus attention possible pour ne pas devenir responsables de la troisième vague - oui, nous avons décidé de vous faire culpabiliser à l'avance - entraîne une envie de dépenser pour faire plaisir ou SE faire plaisir. Chez Xbox, on a des offres.

N'est-ce pas le meilleur moment pour rejoindre la famille Xbox ? La question n'est pas de moi mais de l'équipe Xbox France qui en ce 25 novembre 2020 a envie de vous donner toujours plus envie de craquer pour une Xbox Series X ou Series S - qui sont en rupture de stocks actuellement, mais sait-on jamais.

Jeux, pads... et Xbox One S

Ainsi, jusqu'au 3 décembre tout un tas de jeux sont en réduction jusqu'à -55% parmi lesquels Far Cry 5, Marvel's Avengers, Watch Dogs Legion, FIFA 21, NBA 2K21, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4 ou encore Sea of Thieves. La liste complète, avec des jeux rétrocompatibles, se trouve à cette adresse. L'offre s'étend au PC, soit dit en passant.

Les nouvelles manettes Xbox en noir, blanc et bleu foncé se trouvent elles à 50,99 euros sur le Xbox Store. Enfin, la Xbox One S 1 To se trouve à 220 euros au lieu de 299 euros.